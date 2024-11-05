Військового пенсіонера затримали за підозрою у коригуванні ударів ворога по Миколаєву та Одесі, повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки повідомила, що фігурант потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до РФ ще до повномасштабної війни. Після початку повномасштабного вторгнення на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю.

Згідно з матеріалами справи, чоловік розвідував локації Сил оборони, по яких ворог планував завдати повітряні удари “шахедами” та ракетами, а також проводив дорозвідку на місцях “прильотів”. Крім того, він підшукував “кандидатів у нові агенти”.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.