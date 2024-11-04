Затримали зрадника, який навів "Шахед" на будинок у Сумах. Тоді загинули люди

Зрадник передавав куратору із РФ інформацію про місця розміщення військових формувань, наявність озброєння, їх переміщення по території Сумської області тощо.

Правоохоронці затримали зрадника, який навів ворожий удар по будинку у Сумах. Тоді загинули люди, у тому числі і 14-річна дівчинка.

Про це повідомили у прокуратурі Сумщини та в СБУ.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 23-річному сумчанину за фактом вчинення державної зради в умовах воєнного стану", – зазначили прокурори.

У вересні 2024 року спецслужби РФ завербували зрадника через один із месенджерів.

Чоловік на власному авто обʼїжджав та фіксував місця розміщення військових формувань, наявність озброєння, їх переміщення по території Сумської області тощо.

Встановлено, що агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління генштабу країни-агресора. Для комунікації вони використовували анонімний чат у месенджері, куди зрадник направляв відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.

Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника «на гарячому», коли він виконував вороже завдання поблизу військових об’єктів. Під час обшуків у затриманого вилучено телефон та ноутбук із доказами його комунікації з окупантами.

Саме після того, як агент проводив розвідку в одному з житлових кварталів м. Суми, 22 жовтня окупанти атакували його безпілотником.

Тоді засіб ураження влучив у приватний будинок, загинула 14-річна дівчинка, її мати та тітка. На даний час затриманий під вартою. Йому загрожує довічне.