Уночі над Сумщиною збили 25 "шахедів", є загиблі, серед них – дитина

Через дронову атаку загинули троє людей.

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Сьогодні, 22 жовтня в небі над Сумською областю зенітники збили 25 ворожих “Шахедів”.

"росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури", – написали у Сумській ОВА.

Наслідки ранкової атаки уточнюються.

Унаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

"Протиповітряні бої тривають. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили у адміністрації.