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У парламент Франції подано резолюцію про зняття обмежень на удари по Росії

Депутат-демократ хоче дозволити Україні використовувати дальнобійну зброю належним чином.

У парламент Франції подано резолюцію про зняття обмежень на удари по Росії
Французький парламент
Фото: Посольство України у Франції

До Національної асамблеї Франції подано проєкт резолюції щодо зняття обмеження на використання наданої Україні дальнобійної зброї.

Про реєстрацію відповідного документа повідомив у мережі X його автор, депутат від блоку центристів Фредерік Петі, який представляє Рух демократів. 

За словами парламентаря, ідея резолюції є міжпартійною і пов'язана з тим, що Франція "має продемонструвати конкретними справами солідарність з Україною в той час, коли Північна Корея посилає воювати своїх солдатів пліч-о-пліч з росіянами, а союзники Кремля посилюють підтримку".

Петі також апелює до того, що "українці розраховують на Францію і не просять про дива чи про те, щоб ми були сильнішими, ніж є". Депутат підкреслює, що надана зброя буде використана лише проти військових об'єктів, щоб "змінити баланс сил на місцях".

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