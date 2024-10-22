У парламент Франції подано резолюцію про зняття обмежень на удари по Росії

До Національної асамблеї Франції подано проєкт резолюції щодо зняття обмеження на використання наданої Україні дальнобійної зброї.

Про реєстрацію відповідного документа повідомив у мережі X його автор, депутат від блоку центристів Фредерік Петі, який представляє Рух демократів.

За словами парламентаря, ідея резолюції є міжпартійною і пов'язана з тим, що Франція "має продемонструвати конкретними справами солідарність з Україною в той час, коли Північна Корея посилає воювати своїх солдатів пліч-о-пліч з росіянами, а союзники Кремля посилюють підтримку".

Петі також апелює до того, що "українці розраховують на Францію і не просять про дива чи про те, щоб ми були сильнішими, ніж є". Депутат підкреслює, що надана зброя буде використана лише проти військових об'єктів, щоб "змінити баланс сил на місцях".