Партизани розвідали Брянський електромеханічний завод, де виготовляють озброєння для російської армії

Брянський електромеханічний завод з 2022 року під санкціями США, а від недавна потрапив у "чорний список" ЄС.

Агент партизанського руху "АТЕШ" розвідав Брянський електромеханічний завод на території РФ, на якому виготовляють наземні засоби РЕБ, бортову авіаційну апаратуру та цифрові обчислювальні комплекси для управління міжконтинентальними балістичними ракетами.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ" в Telegram та вказали координати заводу.

"БЕМЗ" дуже важливе підприємство для військово-промислового комплексу Росії, що володіє потужною виробничою базою. На даному виробничому об'єкті випускаються наземні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), бортова авіаційна апаратура, цифрові обчислювальні комплекси для управління міжконтинентальними балістичними ракетами, а також станції радіолокації для літаків", — зазначають в партизанському русі.

Також саме на цьому заводі було розроблено систему РЕБ "Красуха-4" — комплекс, який придушує супутники-шпигуни, наземні радари та авіаційні системи АВАКС у радіусі до 300 км.

Як повідомляють в "АТЕШ", ще у червні 2022 року Брянський електромеханічний завод потрапив під санкції США, а вже через 2 роки — під санкції ЄС.