Російська армія продовжує обстрілювати Покровський район Донеччини: 3 людини загинули, ще двоє — поранені

Під обстрілами опинилися Мирноград та Курахове.

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Російська армія впродовж дня продовжувала обстріли Покровського району Донеччини. Через ворожі атаки троє цивільних загинули.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровського району", — повідомляє він.

У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.

Фото: Вадим Філашкін обстріли Покровська

У Кураховому 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 5-поверхівку і адмінбудівлю.