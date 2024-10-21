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Російська армія продовжує обстрілювати Покровський район Донеччини: 3 людини загинули, ще двоє — поранені

Під обстрілами опинилися Мирноград та Курахове.

Російська армія продовжує обстрілювати Покровський район Донеччини: 3 людини загинули, ще двоє — поранені
обстріли Покровського району
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія впродовж дня продовжувала обстріли Покровського району Донеччини. Через ворожі атаки троє цивільних загинули.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровського району", — повідомляє він.

У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.

обстріли Покровська
Фото: Вадим Філашкін
обстріли Покровська

У Кураховому 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 5-поверхівку і адмінбудівлю.

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