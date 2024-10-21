Російська армія продовжує обстрілювати Покровський район Донеччини: 3 людини загинули, ще двоє — поранені

Російська армія впродовж дня продовжувала обстріли Покровського району Донеччини. Через ворожі атаки троє цивільних загинули.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровського району", — повідомляє він.
У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.
У Кураховому 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 5-поверхівку і адмінбудівлю.
- За минулу добу російські окупанти поранили трьох мирних мешканців Донецької області.