Умєров: у 2022 Україна вела таємні переговори з Росією щодо зернової угоди і звільнення полонених

Після провалу переговорів з Росією у Стамбулі в 2022 році Україна продовжувала контактувати з російською стороною таємними каналами через міжнародних посередників.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в розмові з колумністом The Washington Post.

Він зазначив, що ці переговори призвели до конкретних результатів.

"На секретних переговорах 2022 року було кілька напрямів переговорів через міжнародних партнерів. Результатом цих зусиль став «гуманітарний коридор», який дав змогу 400 тисячам людей залишити окуповану Росією територію, обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами, а також – угода про експорт зерна, яка дала змогу Україні відновити постачання Чорним морем", – пише автор Давід Ігнатус у колонці.

Умєров запевнив, що Сполучені Штати "завжди знали" про ці переговори, "бо ми завжди консультувалися за кожним напрямом".

Представники США також підтвердили, що таємні переговори відбулися 2022 року, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю.

Переговори з росіянами у 2022 році