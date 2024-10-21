Умєров: у 2022 Україна вела таємні переговори з Росією щодо зернової угоди і звільнення полонених

Після провалу переговорів з Росією у Стамбулі в 2022 році Україна продовжувала контактувати з російською стороною таємними каналами через міжнародних посередників.
Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в розмові з колумністом The Washington Post.
Він зазначив, що ці переговори призвели до конкретних результатів.
"На секретних переговорах 2022 року було кілька напрямів переговорів через міжнародних партнерів. Результатом цих зусиль став «гуманітарний коридор», який дав змогу 400 тисячам людей залишити окуповану Росією територію, обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами, а також – угода про експорт зерна, яка дала змогу Україні відновити постачання Чорним морем", – пише автор Давід Ігнатус у колонці.
Умєров запевнив, що Сполучені Штати "завжди знали" про ці переговори, "бо ми завжди консультувалися за кожним напрямом".
Представники США також підтвердили, що таємні переговори відбулися 2022 року, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю.
Переговори з росіянами у 2022 році
- У червні видання The New York Times опублікувало проєкти трьох документів, які обговорювали Україна і Росія на початку великої війни, зокрема, проєкт мирного договору від 17 березня 2022 року. Ці документи не були погоджені і містять позиції України та Росії. Зокрема, Росія спочатку вимагала, щоб Україна визнала Крим російською територією, згодом, до 15 квітня, обидві сторони погодилися виключити Крим з договору.
- Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.
- Раніше переговорники від України розповідали LB.ua, що основним завданням української делегації було затягування часу. “Ми мали виграти час, поки наші партнери на Заході отямляться й почнуть ухвалювати рішення, в підсумку яких нам вдалося вистояти, – розповідав один з них. – Тому ми намагалися втягнути росіян у якісь обговорення деталей, які вони постійно мусили погоджувати з Москвою”.
- З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Восени Зеленський закріпив неможливість перемовин із Володимиром Путіним своїм указом.
- У лютому 2024 українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій Формулі миру.