Єрмак не виключає запрошення росіян на другий саміт формули миру

"На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру".

У Швейцарії найближчим часом відбудеться інавгураційних саміт щодо української формули миру, сказав на форумі "Україна. Рік 24" голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Разом з Україною над заходом працює Швейцарія. Ціллю саміту є фіксація домовленостей між лідерами різних країн, зокрема щодо міжнародно визнаних кордонів України 1991 року.

"Запрошення підготовлені і будуть відправлені більше ніж 160 країнам", – сказав Єрмак.

Наразі триває робота над документом, який міг би стати результатом цієї першої зустрічі.

Після цього підготують спільний план відповідальних країн світу. На другий саміт уже можуть запросити представників Росії.

"На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.

Він пояснив, що одним із завдань створення формули миру – щоб Україна отримала надійних партнерів не лише в Європі і США, а і в Азії, Африці, Латинській Америці. У межах цієї роботи Україна мала розповісти всьому світові, яку насправді війну РФ веде проти неї, щоб всі країни знали правду і чинили на росіян тиск або ж ізолювали їх.

Другим завданням було запропонувати світові свій план завершення війни, оскільки з Африки і Китаю та інших країн уже почали з'являтися різні ініціативи, як завершувати нашу війну. Третє завдання – використати можливість впливати на світові процеси, як то продуктова, екологічна та ядерна безпека.

"Всі десять пунктів не є випадковими, вони не з'явилися просто тому що ми цього бажаємо. Вони всі базуються на нормах міжнародного права, принципах Статут Організації об'єднаних націй", – сказав Єрмак.

Він вважає, що "сперечатися з цим планом дуже важко, бо це означає, що хтось сперечається з нормами міжнародного права. Єдиною країною, яка може з формулою не погоджуватися, є Росія.

Наразі вже було п'ять зустрічей стосовно реалізації формули миру. На останній з них, у Давосі, вдалося зібрати 82 країни – за одним столом сиділи представники Ізраїлю та представники країн арабського світу. Майже дев'ятигодинні перемовини були присвячені Україні.

Після цього зустрічі проводять на рівні послів. Також створені робочі групи, що напрацьовують спільні пропозиції.