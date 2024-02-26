Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg

Промову міністра закордонних справ Польщі вже назвали "класикою", вона може стати визначним моментом у дебатах навколо війни в Україні.

Під час засідання Радбезу ООН міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виголосив чотирихвилинну промову, спростовуючи ремарки посла Росії Василя Небензі й тези, які Кремль використовує для виправдання вторгнення в Україну.

“…його різке засудження російського реваншизму на засіданні Ради Безпеки ООН у п'ятницю перетворило міністра закордонних справ Польщі на сенсацію і може стати визначним моментом у дебатах навколо війни в Україні”, − пише Bloomberg.

Під час виступу Сікорський, зокрема, заглибився в історію російсько-польських відносин, нагадавши послу про те, як Радянський Союз об’єднався з нацистською Німеччиною, щоб напасти на Польщу в 1939 році. Він також запитав Небензю, чи невдала спроба російських військ взяти Варшаву в серпні 1920 року була “топографічною екскурсією”.

“Правда в тому, що на кожен разу, коли у Росію вторгалися, Росія вторгалася десять разів. Але є й добрі новини. Після кожної невдачі були реформи”, − сказав Сікорський.

Промова була типовою для Сікорського − впевненою та дотепною. Промову оцінили схвально, а колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт назвав її “класикою”. “Після неї від Росії мало що лишилося”, − сказав він.

Британський історик Тімоті Гартон Еш назвав її “одною на віки”, а Вольфганг Ішингер, колишній німецький дипломат і ексголова Мюнхенської конференції з безпеки, написав на платформі X: “Браво Радек. Ми не очікували від вас нічого меншого”.

Bravo Radek. We expected nothing less from you. Watch this video! https://t.co/ebmg6fCRyh — Wolfgang Ischinger (@ischinger) February 25, 2024

Відверті заяви Сікорського визначили його кар’єру. Зачасту це створювало йому проблеми, викликаючи в минулому питання про його придатність очолювати дипломатів Польщі. Ще на посаді депутата Європейського парламенту в 2022 році, Сікорський викликав обурення, припустивши у своїй публікації − пізніше видаленій − що США відповідальні за вибухи, які пошкодили газопроводи “Північний потік”.

Іншого разу він порівняв російський газопровід Nord Stream до Німеччини з пактом Молотова-Ріббентропа, який розділив Польщу між Німеччиною та Радянським Союзом перед Другою світовою війною.

“Такі витівки нагадують політика, з яким Сікорський подружився під час навчання в Оксфордському університеті: Бориса Джонсона, який з початку російської агресії підтримує Україну. Обидва − члени приватного, виключно чоловічого клубу Bullingdon”, − зазначає Bloomberg. Політики підтримують зв'язок. Колишній британський прем’єр відвідав заміський будинок Сікорського в 2014 році під час його попередньої роботи на посаді міністра закордонних справ Польщі.

Фото: twitter.com/LenaBobinska Борис Джонсон та Радослав Сікорський

Сікорський народився у польському місті Бидгощ, у червні 1981 року поїхав до Великобританії вивчати англійську мову − а шість місяців до того, як тодішнє комуністичне керівництво Польщі запровадило у країні воєнний стан. Сікорський попросив Лондон про політичний притулок. Під час десятирічного вторгнення Росії в Афганістан, яке почалося в 1979 році, він працював військовим журналістом, фрілансером для британських газет.

Дружина Сікорського − історик, лауреат Пулітцерівської премії та штатний автор The Atlantic − Енн Епплбаум, є відвертим критиком Росії.

Сікорський мав міністерські посади у кількох урядах Польщі. Він здобув міжнародну популярність як один із учасників переговорів у Києві в 2014 році, за кілька днів до того, як президент Віктор Янукович, якого підтримувала Росія, втік з країни. Потім камера зафіксувала, як він заявив лідерам опозиції погодитися на угоду, інакше “ви всі помрете”.

Повернення до уряду Туска, допомога Україні та Трамп

Його повернення до уряду прем’єр-міністра Дональда Туска в грудні вважалося суперечливим. “Але широка мережа контактів Сікорського зі США вважалася плюсом і трампліном для кар’єри за кордоном, можливо, на посаді комісара з питань оборони в наступній виконавчій владі ЄС”, − пише Bloomberg.

В інтерв’ю Bloomberg Television 22 лютого Сікорський попередив про “глибокі наслідки” для альянсів США, якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні. Він заявив, що у разі, коли лідерство США стане сумнівним, це підштовхне деякі країни до розвитку своїх власних програм ядерної зброї.

Він також відповів Дональду Трампу, який заявив нещодавно, що заохочуватиме Росію атакувати країни НАТО, які не виконують зобов’язань щодо військових витрат. "Польща направила бригаду в Газні, сувору провінцію Афганістану і ми не відправили рахунок до Вашингтона. Військовий альянс − це не компанія із забезпечення безпеки свого району”, − сказав Сікорський.