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Кличко повідомив про збільшення допомоги ЗСУ від столиці втричі - з 1,5 до 5 мільярдів грн

Надалі планується також збільшувати видатки на ЗСУ.

Кличко повідомив про збільшення допомоги ЗСУ від столиці втричі - з 1,5 до 5 мільярдів грн
Віталій Кличко

На наступне засідання Київради готується до розгляду проєкт рішення про збільшення фінансування на програму «Захисник Києва» більш ніж втричі – до 5 мільярдів гривень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Плануємо на наступному засіданні Київради збільшити видатки  на програму «Захисник Києва» до майже 5 млрд гривень. Нагадаю, попередньо на програму було заплановано 1,5 млрд гривень і ми обіцяли це фінансування збільшувати. Так і робимо», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що надалі планується також збільшувати видатки на ЗСУ.

«Це буде не останнє коригування бюджету для допомоги нашим захисникам», - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ спрямував на допомогу ЗСУ 7 мільярдів гривень – майже 10% бюджету міста, хоча на початку року на це закладалося лише 100 мільйонів гривень.

У 2024 році на допомогу ЗСУ столиця передбачила 1,5 мільярда гривень. Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що цю суму передбачається збільшувати протягом року.

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