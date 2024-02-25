Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Італійські підручники — мрія Путіна
Італійські підручники — мрія Путіна
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
ГоловнаПолітика

Є варіанти: Порошенко розповів, які можуть бути рішення по допомозі США

Нардеп вважає, що в разі невдачі з грантами можна погодитися на позику. 

Є варіанти: Порошенко розповів, які можуть бути рішення по допомозі США
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко в інтервʼю для "5 каналу" розповів, що є кілька сценаріїв отримання багатомільярдної військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що треба працювати із союзниками над різними варіантами – головне, якомога швидше отримати критично важливі снаряди та зброю для ЗСУ, йдеться на сайті партії "Євросолідарність".

Він зауважив, що був шокований, коли йому заблокували візити за кордон, де були заплановані переговори з республіканцями. 

"Бо в мене два рази – і у Вашингтоні в грудні, і в лютому у Мюнхені – були призначені зустрічі з конгресменами-республіканцями, яких я знаю багато років, для того, щоб вийти на сценарій прийняття рішення. І не треба битися об стіну лобом, що є лише один сценарій. Бо проти нас працюють філігранно. Я бачу три сценарії в Конгресі і я залишаюся оптимістом. Я впевнений, що протягом місяця ми позитивне рішення отримаємо. Треба просто пропонувати варіанти", – сказав Петро Порошенко. 

За його словами, ааріант перший – це голосування 61 мільярда і переконання Джонсона. 

Якщо ж позиція Джонсона не зміниться, республіканці можуть ініціювати його відкликання з посади спікера.

Як варіант, може бути виділення коштів тільки на військову допомогу без прямої бюджетної підтримки на 11,8 млрд дол США, пояснює Порошенко. 

"Ще одна позиція – ми відкидаємо із шістдесяти одного мільярда, залишаємо тільки сорок сім. Але ті, що йдуть на безпосереднє фінансування тільки зброї, а не бюджету, і фінансування Пентагону для заміщення, вивільнення тих боєприпасів, які має отримати Україна", – пояснює Порошенко. 

"Якщо вони на фінансування бюджету не дають нам гранти – погодитись на позику. Бо нам відтермінування на два місяці коштує набагато дорожче, ніж відмінність гранта і позики. Декілька тижнів, щоби снаряди були в Україні", – вважає він.

Порошенко додав, що треба робити все, щоб результат був отриманий. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies