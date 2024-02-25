Є варіанти: Порошенко розповів, які можуть бути рішення по допомозі США

Нардеп вважає, що в разі невдачі з грантами можна погодитися на позику.

Петро Порошенко в інтервʼю для "5 каналу" розповів, що є кілька сценаріїв отримання багатомільярдної військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що треба працювати із союзниками над різними варіантами – головне, якомога швидше отримати критично важливі снаряди та зброю для ЗСУ, йдеться на сайті партії "Євросолідарність".

Він зауважив, що був шокований, коли йому заблокували візити за кордон, де були заплановані переговори з республіканцями.

"Бо в мене два рази – і у Вашингтоні в грудні, і в лютому у Мюнхені – були призначені зустрічі з конгресменами-республіканцями, яких я знаю багато років, для того, щоб вийти на сценарій прийняття рішення. І не треба битися об стіну лобом, що є лише один сценарій. Бо проти нас працюють філігранно. Я бачу три сценарії в Конгресі і я залишаюся оптимістом. Я впевнений, що протягом місяця ми позитивне рішення отримаємо. Треба просто пропонувати варіанти", – сказав Петро Порошенко.

За його словами, ааріант перший – це голосування 61 мільярда і переконання Джонсона.

Якщо ж позиція Джонсона не зміниться, республіканці можуть ініціювати його відкликання з посади спікера.

Як варіант, може бути виділення коштів тільки на військову допомогу без прямої бюджетної підтримки на 11,8 млрд дол США, пояснює Порошенко.

"Ще одна позиція – ми відкидаємо із шістдесяти одного мільярда, залишаємо тільки сорок сім. Але ті, що йдуть на безпосереднє фінансування тільки зброї, а не бюджету, і фінансування Пентагону для заміщення, вивільнення тих боєприпасів, які має отримати Україна", – пояснює Порошенко.

"Якщо вони на фінансування бюджету не дають нам гранти – погодитись на позику. Бо нам відтермінування на два місяці коштує набагато дорожче, ніж відмінність гранта і позики. Декілька тижнів, щоби снаряди були в Україні", – вважає він.

Порошенко додав, що треба робити все, щоб результат був отриманий.