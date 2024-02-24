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"Гостомель є символом провалу Москви", — Джорджія Мелоні

Прем'єрка Італії подякувала українцям за захист не лише України, а й всієї Європи.

"Гостомель є символом провалу Москви", — Джорджія Мелоні
Фото: скріншот

Під час спільної пресконференції у Гостомелі прем'єрка Італії та голова G7 Джорджія Мелоні назвала це місто символом провалу Москви. Вона подякувала українцям два роки тому стали на захист своєї держави, чим також захистили Європу.

"Це місце є символом провалу Москви. Це місце є символом української гордості. У цьому місці можна вдихнути історію, а історія нагадує, що є щось сильніше за ракети, бомби, голод і холод. Це щось - це любов до Батьківщини, любов до свободи і бажання гарантувати своїм дітям квітуче і успішне майбутнє", — сказала прем'єр.

Глава G7 процитувала рядки з гімну України,і додала, що саме на аеродромі Гостомель українці віддали "душу і тіло за свободу".

Сьогодні, 24 лютого,  нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до Києва приїхали прем'єри Італії, Канади та Бельгії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У Гостомелі західні лідери разом із президентом України провели спільну пресконференцію.

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