Столар досі нардеп. Як триває розгляд справ у суді після з’їзду ОПЗЖ, який позбавив його мандата?

З того часу ОПЗЖ встигли заборонити , але з мандатами нардепів справа не вирішується. Столар досі позивається, аби визначити, що з’їзд не мав юридичної сили. Наприкінці 2023 року Верховний Суд ухвалив передати справу за підсудністю на розгляд Київському окружному адмінсуду.

Тобто Верховний Суд оцінив доказів і визнав, що з’їзд партії відбувся і на ньому відкликали Плачкову, Абрамовича і Столара.

Рабіновичу в позові відмовили, бо «відсутнє обґрунтування негативного впливу з'їзду партії й ухвалених на ньому рішень на конкретні реальні, індивідуально виражені права, свободи чи інтереси саме позивача, а не певних народних депутатів України, дострокового припинення повноважень яких власне стосувалося рішення з'їзду партії ».

У своєму рішенні Велика палата зазначила, що після з’їзду партії, який вирішив позбавити мандатів тих, кого партія у списку привела до влади, мандати втрачають одразу.

Восени минулого року Велика палата Верховного Суду винесла рішення за позовом Вадима Рабіновича до партії ОПЗЖ. Екснардеп вимагав визнати, що його соратників — Тетяну Плачкову, Ігоря Абрамовича, Вадима Столара — на з’їзді партії в березні 2022 року незаконно позбавили мандатів.

Після повномасштабного вторгнення народні депутати ОПЗЖ тікали з фракції і писали офіційні заяви. За законом, вихід з фракції дає право партії відкликати таких народних депутатів.

На з’їзді партії тоді позбавили мандатів трьох нардепів: Ігоря Абрамовича, Тетяну Плачкову та Вадима Столара. Це сталося 17 березня 2022 року. Наступного дня до Верховної Ради надійшли відповідні документи від партії, про що йдеться у тексті постанови Великої Палати Верховного Суду.

Фото: ЧЕСНО Уривок рішення Верховного Суду

Після цього Вадим Рабінович, який був співголовою цього політичного проросійського проєкту, подав позов до партії ОПЗЖ і просив визнати з’їзд партії таким, що не відбувся через порушення процедурних питань.

Рабінович твердив, що для того, аби провести з’їзд, треба присутність двох співголів — його та нардепа Юрія Бойка. Що стосується Рабіновича, він виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення.

“Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру! Але зараз миру немає! Чинність партії припинено!” — заявляв тоді у 2022 році Рабінович.

Він, до речі, вже сам встиг втратити мандат, бо його позбавили громадянства і за це проголосувала Верховна Рада. Більше того, півроку тому йому оголосили підозру у державній зраді.

У цей же час суд продовжив розглядати позов Рабіновича і він дійшов до Великої Палати Верховного Суду. І з огляду на те, що інформація про заборону партії ОПЗЖ всім відома з 2022 року, рішення Великої Палати у наприкінці 2023 у цій справі не привернуло належної уваги ані парламенту, ані ЗМІ, хоча текст цього рішення дуже важливий.

Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що Рабінович не мав права на звернення з таким позовом взагалі, оскільки він не був представником інтересів ані Плачкової, ані Абрамовича, ані Столара. Його доводи назвали “абстрактними”.

Фото: ЧЕСНО

Але у тексті постанови є дуже важливий момент, на який слід звернути увагу:

“За змістом частини другої статті 81 Конституції України повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:... виходу народного депутата України із складу депутатської фракції політичної партії (пункт 6)... За змістом частини шостої вказаної статті у разі виходу народного депутата України із складу депутатської фракції політичної партії його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня прийняття такого рішення.”

Тобто судді Великої Палати Верховного Суду зазначили, що у разі виходу депутата з фракції його повноваження припиняються за рішенням керівного органу партії з дня прийняття такого рішення. Отже, тут не треба рішення Верховної Ради чи заяви від народного депутата, за яку потім голосує парламент.

Абрамович рік тому, а Плачкова наприкінці липня 2023 року втратили мандати. Це сталося лише після того, як вони самі написали заяви і парламент за це проголосував.

24 лютого 2024 року буде рівно два роки, як розпочалася повномасштабна війна — Столар, якого відкликав з’їзд партії, досі залишається нардепом, іноді приходить до сесійної зали і голосує.

Фото: ЧЕСНО Скрин з сайту Верховної Ради України. Поіменне голосування Вадима Столара

Закон дав можливість партіям відкликати тих, хто залишив склад фракції політичної сили у Верховній Раді. Схожа процедура діє і для депутатів місцевих рад. Такі механізми запроваджували, аби мінімалізувати вплив перекуповування депутатів після обрання. Депутатів, які після виборів переходили до іншої політисили, раніше називалися “тушками”.

Відповідно, якщо народний депутат-опозиціонер вирішив би вийти з лав фракції і перейти до більшості, то ця більшість ніколи б не підтримала його відкликання, бо він їм би був потрібен як “+1 голос”. Тому тут законотворці і не передбачили рішення ради за позбавлення мандату.

Схожий механізм діє і на місцевому рівні. Наприкінці 2023 року “Слуга народу” відкликала депутатів Київської облради, які були “консервами” нині підсудного нардепа Олександра Дубінського, якого звинувачують у державній зраді. Вони втратили мандати одразу після з’їзду партії і тут ніхто не чекав ані на те, що вони напишуть добровільно заяви, як Плачкова чи Абрамович, ані на рішення Київської облради.

“За змістом частини шостої статті 81 Конституції України, у разі виходу народного депутата України зі складу депутатської фракції політичної партії його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня прийняття такого рішення. Це норма Конституції України і рішення Великої палати Верховного Суду лише підтвердило це. Виходячи з фактів встановлених Верховним Судом Верховній Раді України ще 18 березня 2022 року було відомо про припинення повноважень вказаних депутатів — і саме з цього моменту апарат Верховної Ради України не мав нараховувати їм і їх помічникам заробітну плату, враховувати їх при голосуванні тощо”, — переконаний адвокат Роман Титикало, депутат Київської обласної ради (ЄС).

Фото: РБК Нестор Шуфрич ( у центрі) та Вадим Рабінович ( праворуч) у залі ВР

Столар після з’їзду може відвідувати парламент, коли хоче, і може брати участь у голосуваннях. Одіозний Нестор Шуфрич взагалі, по суті, до затримання правоохоронцями очолював Комітет з питань свободи слова, і коли ЗМІ запитували віцеспікера Олександра Корнієнка, чому парламент не змінить голову комітету, то Корнієнко відповідав, що чекає, доки “Нестор Іванович” піде сам. І тут на контрасті можна пригадати, як Верховна Рада протиправно відсторонила від засідань Верховної Ради двох народних депутатів Гео Лероса та Галину Третьякову. До жодного нардепа з ексОПЗЖ такий інструмент не застосовували.

Столар оскаржував те, що його з’їзд позбавив повноважень, у Верховному Суді, але звідти його направили до Окружного суду, який закрив це провадження. І зараз апеляція переглядає ухвалу про закриття провадження. От так тягнеться час.

“Ситуація двозначна, що уможливлює і різні думки, і маніпулювання. Втім, на мою думку, з дня прийняття рішення про дострокове припинення повноважень з'їздом партії Столар не є народним депутатом. 21 вересня 2023 року ця позиція не змінена Великою Палатою Верховного Суду. 27 грудня 2023 року — не змінена Київським окружним адміністративним судом. З високою ймовірністю ухвала Київського окружного адмінсуду буде залишена без змін, а скарга без задоволення. Після чого буде здійснено право на касаційний перегляд. Наявність тривалого судового спору разом з тим дає формальні і змістовні причини наполягати на необхідності очікування остаточного рішення у справі за позовом пана Столара”, — каже Дмитро Терлецький, адвокат і кандидат юридичних наук.

Дійсно, у справі Столара другий рік тривають суди. Це при тому, що за цей час в судах вже встигли заборонити майже 20 проросійських партій, а щодо одного нардепа рішення ухвалити так і не спромоглися.

І тут можуть бути свої мотиви. Голоси ексОПЗЖ потрібні монобільшості. “Слуги народу” самі зізнавалися, що між ними є “конструктивна” співпраця. Це може бути одна з причин, чому так повільно вирішується питання, коли мова стосується ОПЗЖ. Коли через сесійну залу проходять скандальні законопроєкти із мінімальною кількістю голосів, то представники нині забороненої партії можуть рятувати ситуацію. І одне з голосувань Плачкової 2022 року тому підтвердження.

Народна депутатка Юлія Клименко (“Голос”) зазначає, що нардепи з ексОПЗЖ за ці два роки суттєво посилили свої позиції:

“Вони не тільки не зникли з українського парламенту, але й укріпили свої позиції, поділившись на 2 групи, які тепер мають 2 голоси на погоджувальній раді і беруть участь в тому числі і в таємних засіданнях, а також 2 групи ОПЗЖ тепер мають блокуючі голоси у парламенті, від яких залежні “Слуги”.

Поки народний депутат офіційно значиться у Верховній Раді, він та його помічники можуть отримувати бюджетні кошти.

Аби з’ясувати, скільки коштів отримали ці троє політиків та їхні помічники, громадська ініціатива “Голка” ще на початку року звернулася до народної депутатки Юлії Клименко (“Голос”) і вона направила депутатське звернення до Апарату Верховної Ради.

Фото: ЧЕСНО Запит Клименко

Відповіді на питання, які стосуються бюджетних коштів, від Апарату наразі немає. Тут надали по суті відписку народній депутатці і зазначили, що у тексті її депутатського звернення бачать “ознаки… депутатського запиту”. Для розуміння, чим відрізняється депутатське звернення від депутатського запиту — звернення народний депутат може подавати сам, а за запит голосує Верховна Рада.

Фото: ЧЕСНО Відповідь Апарату

Ці ж питання громадська ініціатива “Голка” продублювали до Верховної Ради не лише електронною поштою, а й через сервіс “Доступ до правди”. Апарат взяв перерву на 20 робочих днів для підготовки цієї інформації.

Фото: ЧЕСНО Відповідь Голці

Поки тривав збір цих даних, нарешті з’явилася декларація Столара. Він у 2022 році отримав дещо менше 40 000 грн. Плачкова подала декларацію за 2022 рік і вказала майже 270 000 доходу, а коли складала мандат, то задекларувала майже 150 000 зарплати у ВР.

Але бюджетні кошти, які отримують нардепи екс-ОПЗЖ — це далеко не ключова проблема. За 10 років війни ми досі не сформували державну політику, аби захистити нацбезпеку від проросійського впливу.

Парламент лише готується до розгляду у другому читанні урядового законопроєкту (8371), який має на меті заборонити діяльність “ФСБ у рясах” (так званого Московського патріархату).

Але більше року інший урядовий законопроєкт (7476), який має на меті очистити місцеве самоврядування від депутатів заборонених партій, так і не потрапив до сесійної зали.

І це при тому, що він отримав підтримку профільного комітету, і на спікера Руслана Стефанчука надійшло звернення із підписами понад 150 нардепів, які вимагають включити ініціативу Кабміну до порядку денного.

До речі, виборці не можуть навіть відкликати депутатів із заборонених партій. Кінцеве рішення про позбавлення мандатів депутатів місцевих партій ухвалює партія, а проросійські партії заборонені і з’їздів провести не можуть.

Тому, на відміну від усіх інших депутатів місцевих рад, депутати заборонених партій по суті для виборців стали недоторканними. І з такою реальністю ми заходимо на 11 рік війни з державою-агресором.