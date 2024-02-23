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До України прибула делегація сенаторів США

Делегація обговорить з українською владою важливість допомоги США.

До України прибула делегація сенаторів США
Фото: Twitter/Бріджит Брінк

Сьогодні, 23 лютого, до України прибула делегація сенаторів США. 

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. 

Зокрема, делегація складається із Чака Шумера, Річарда Блументаля, Джека Ріда, Майкла Беннета та Меггі Хассан. 

“З нетерпінням чекаю на обговорення того, наскільки важлива допомога США для боротьби України за свободу та незалежність”, – написала Брінк.

Сьогодні видання The New York Times повідомило, що лідер демократичної більшості у Сенаті їде в Україну для тиску на республіканців у питанні виділення допомоги. Своїм візитом Чак Шумер хоче спонукати Палату представників, де переважають республіканці, припинити опиратися виділенню додаткової допомоги Україні.

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