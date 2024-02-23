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Макрон скликає зустріч на підтримку України

Президент Франції 26 лютого обговорить із європейськими лідерами посилення співпраці щодо допомоги Києву.

Макрон скликає зустріч на підтримку України
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

У Парижі у понеділок, 26 лютого, має відбутися зустріч кількох європейських лідерів на тему підтримки для України. Ініціатором виступив президент Франції Емманюель Макрон.

Як повідомляє французький телеканал TV5Monde, господар Єлисейського палацу обговорить зі своїми візаві способи посилення співпраці заради розширення допомоги Україні. Президент налаштований показати, що Європа "не має втоми від війни" на тлі втручання внутрішньополітичних питань у закордонну політику Сполучених Штатів.

Точний список учасників зустрічі поки не розголошується. Проте відомо, що одним із запрошених є президент Польщі Анджей Дуда. Свій намір взяти участь у заході він озвучив в ефірі польського телебачення.

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