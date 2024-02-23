У Відні запалили 5 тисяч свічок, щоб нагадати про українських дітей

Акція благодійного фонду "Карітас" була присвячена долі маленьких українців під час війни.

У австрійській столиці Відні напередодні другої річниці російського вторгнення в Україну провели акцію на підтримку українських дітей. На центральній площі Шефансплатц ввечері запалили 5000 свічок, щоб нагадати про те, що принаймні 5 мільйонів маленьких українців так чи інакше потерпають від війни.

За повідомленням австрійського медіа MeinBezirk, акцію назвали "Море світла". Її основна мета - закликати не припиняти підтримку України та продовжити надавати дітям допомогу, якої вони потребують. Організатором виступив благодійний фонд "Карітас", який за два роки з початку вторгнення передав Україні понад 500 тонн гуманітарних вантажів.

Окрім перформансу зі свічками, "Карітас" також провели концерт, участь в якому взяв український дитячий хор, а музичний супровід на традиційних інструментах, зокрема бандурі, забезпечили переселенці з України.