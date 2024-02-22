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Третя штурмова бригада під Авдіївкою відбила декілька атак і взяла в полон росіян

За ніч атак українські захисники знищили 35 окупантів.

Третя штурмова бригада під Авдіївкою відбила декілька атак і взяла в полон росіян
Бійці 3ОШБр
Фото: Пресслужба 3ОШБр

На Авдіївському напрямку росіяни здійснили декілька висаджень десанту впритул до окопів. Третя штурмова бригада відбила атаки та знищила окупантів.

Про це повідомила пресслужба 3ОШБр.

“Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток - 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту”, - йдеться у повідомленні.

Вцілілі росіяни намагалися захопити окопи, більшість з них ліквідували в ближньому бою. 

За ніч атак знищили 35 окупантів, ще 9 взяли у полон.

  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.
  • За добу українські захисники знищили ще 1160 російських окупантів, літак і 36 безпілотників. Загалом Росія вже втратила в Україні 407 240 військових.
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