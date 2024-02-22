На Авдіївському напрямку росіяни здійснили декілька висаджень десанту впритул до окопів. Третя штурмова бригада відбила атаки та знищила окупантів.
Про це повідомила пресслужба 3ОШБр.
“Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток - 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту”, - йдеться у повідомленні.
Вцілілі росіяни намагалися захопити окопи, більшість з них ліквідували в ближньому бою.
За ніч атак знищили 35 окупантів, ще 9 взяли у полон.
- На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.
- За добу українські захисники знищили ще 1160 російських окупантів, літак і 36 безпілотників. Загалом Росія вже втратила в Україні 407 240 військових.