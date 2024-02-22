За ніч атак українські захисники знищили 35 окупантів.

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На Авдіївському напрямку росіяни здійснили декілька висаджень десанту впритул до окопів. Третя штурмова бригада відбила атаки та знищила окупантів.

Про це повідомила пресслужба 3ОШБр.

“Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток - 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту”, - йдеться у повідомленні.

Вцілілі росіяни намагалися захопити окопи, більшість з них ліквідували в ближньому бою.

За ніч атак знищили 35 окупантів, ще 9 взяли у полон.