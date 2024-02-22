Головне за ніч та ранок четверга, 22 лютого: відбиті штурми під Авдіївкою та Мар’їнкою, 1160 знищених російських окупантів

Цієї ночі росіяни атакували Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря, повідомили Повітряні сили.

Захисникам вдалося збити вісім безпілотників. Їх збивали в чотирьох областях.

"У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація сил оборони завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1160 російських окупантів, літак і 36 безпілотників. Загалом Росія вже втратила в Україні 407 240 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонщини.

"Роботу було виконано досить результативно, щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідаємо", - розповіла вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Уся ця профанація з постановкою прапора і втечею звідти була феєрично завершена тим, як учора відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи", - додала речниця.

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використано для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують усю наявну зброю і потужність".

Російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з “прильотів” – по житловому будинку. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років.

Фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank, волонтери Сергій Стерненко й Ігор Лаченков оголосили збір на 35 морських дронів Sea Baby для СБУ. Потрібно зібрати 297,5 млн гривень, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.

Він закликав долучитися долучитися до збору і допомогти нищити кораблі, з яких росіяни обстрілюють українські міста. Він нагадав, що морські безпілотники вже змінили ситуацію в Чорному морі. "Чорноморського флоту буде менше", – наголосив він.

За перші хвилини збору вдалося зібрати мільйон гривень, а станом на 10:20 зібрали вже 8,5 млн гривень.

Докладніше – в новині.

Під час передвиборчого заходу у Сан-Франциско президент США Джо Байден використав у своїй промові на адресу Володимира Путіна англійську абревіатуру "SOB", яка перекладається як "сучий син".

Як повідомляє The Hill, господар Білого дому згадав про кремлівсього диктатора, говорячи на тему клімату. Байден заявив, що "хоч ми і маємо такого божевільного сучого сина як Путін і постійно турбуємося щодо ядерного конфлікту, справжня екзистенційна загроза для людства – це кліматичні зміни".

Не забув Байден і про ситуацію з блокуванням республіканцями допомоги для України. За його словами, колись політичні опоненти демократів "мали американські моральні орієнтири, проте, схоже, це вже втрачено".

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!