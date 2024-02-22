Потоки експорту британських компаній до РФ через треті країни зміцнює військову машину Кремля, − Sky News

Експорт Лондона до Киргизстану зріс зі шаленою швидкістю на більше ніж 1100%.

Експорт британського обладнання та машин на сотні мільйонів фунтів потрапляє до Росії через треті країни, підриваючи офіційний режим санкцій і сприяючи зміцненню військової машини Кремля.

Про це йдеться у розслідуванні Sky News.

Аналіз показує, що товари, включно з обладнанням для безпілотників, оптикою і важкою технікою, Лондон надсилає до таких країн, як Киргизстан, Вірменія, Узбекистан та Грузія. Їх потім переміщують до Росії.

Експорт британських товарів до самої Росії впав на 74% з початку війни після введення санкцій. Переважна більшість експортних товарів, які все ще надходять до РФ, − це харчові продукти, медичні товари та інші гуманітарні товари. А от потоки важкої техніки, електрообладнання та автомобілів впали майже до нуля.

Попри це великі обсяги чутливих британських товарів “подвійного використання”, тобто які можна перетворити у зброю, все ще знаходять шлях до Москви.

“У той час, як британський експорт до Росії різко впав, британський експорт до низки колишніх радянських сателітів – від Узбекистану до Грузії – зріс безпрецедентними темпами”, − зазначає Sky News.

Фото: Sky News

Британський експорт до Киргизстану, невеликої колишньої радянської держави-сателіта, зріс шаленою швидкістю, більш ніж на 1100%. У цьому експорті переважає важка техніка та транспортні засоби, які більше не можна відправляти безпосередньо до Росії.

Обсяги британського експорту різко зросли і у Вірменії, де зафіксувано різке збільшення подальшого експорту товарів до Росії.

За словами Робіна Брукса, колишнього головного економіста Інституту міжнародних фінансів (IIF), це триває вже “певний час”. Окрім Британії, великі обсяги обладнання до Росії через країни Кавказу та Центральної Азаії надсилають Німеччина та Польща. “Очевидно вони одержують наказ звідкись із російського супутника, який перебуває в одній із цих країн Центральної Азії”, − сказав Брукс.

У Європейського Союзу є список із 45 категорій товарів – “звичайних предметів високого пріоритету”, як вони їх називають, – які знайшли в залишках російської зброї на полі битви. Аналіз Sky News показує, що британський експорт до чотирьох держав Кавказу та Центральної Азії цих товарів, які, як було задокументовано, використовувалися для вбивства українських громадян, зріс на понад 500% з початку війни.

Фото: Sky News

Аналіз показує, що найбільшою категорією товарів, які відправляються до раніше згаданих чотирьох країн, були “частини літаків, гелікоптерів або безпілотних літальних апаратів”, тобто обладнання, яке можна використовувати для виробництва дронів та іншої авіаційної техніки. Британські компанії експортували цих товарів на рекордні 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Серед інших товарів, які надсилають британські експортери, є машини для обробки даних, аеронавігаційне обладнання та засоби радіонавігації.

Британські чиновники стверджують, що вони постійно намагаються забезпечити дотримання санкцій. Уряд, зокрема, нещодавно оголосив про створення нового Управління з впровадження торговельних санкцій, щоб посилити застосування обмежень.

“Будь-яке недотримання цих жорстких санкцій є серйозним правопорушенням і карається великими фінансовими штрафами або кримінальним переслідуванням”, − додають урядовці.