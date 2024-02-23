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РФ уночі вдарила 31 Shahed-ом і трьома ракетами

ППО вдалося збити 23 безпілотники. 

Цієї ночі російські окупанти вдарили по Україні 31 ударним БпЛА типу Shahed, трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

Атаку безпілотниками ворог провів із російського Приморського-Ахтарська та окупованого мису Чауда. С-300 росіяни випустили з Донецької області, а Х-31П і Х-22 – з акваторії Чорного моря, повідомили в Повітряних силах. Захисникам вдалося збити 23 безпілотники.

"Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

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