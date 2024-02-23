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В Одесі через атаку БПЛА загинуло троє людей (оновлено)

Внаслідок удару ворожих безпілотників сталося загоряння на об'єкті цивільної інфраструктури.

В Одесі через атаку БПЛА загинуло троє людей (оновлено)
Наслідки атаки "шахедів"
Фото: Сили оборони півдня

Одеса постраждала від удару російських безпілотників. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, в місті сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. 

Чиновник також заявив, що є інформація про постраждалих. 

За уточненими даними від Сил оборони півдня України, спершу повідомлялося про одну людину, яка загинула внаслідок падіння уламків на підприємство у прибережній зоні. Пізніше з-під завалів дістали тіла ще двох людей. Пошукова-рятувальна операція завершена. 

Усього бійцями протиповітряної оборони були збито 9 дронів-камікадзе. 

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