Член ВЛК вимагав 7,7 тис. доларів за довідку про непридатність до служби.

Правоохоронці викрили члена ВЛК в Черкасах у хабарництві

Співробітники поліції викрили в Черкасах члена військово-лікарської комісії (ВЛК) однієї лікарень у хабарництві.

Про це повідомила пресслужба Поліції Черкаської області.

“Фігурант вимагав 7 700 доларів США за вплив на рішення ВЛК та довідку про непридатність до служби”, - розповіли в поліції.

Члена ВЛК затримали під час отримання грошей у службовому кабінеті. Також у нього вилучили ще 8 тис. доларів, 62 330 гривень та документи, як речові докази.

Слідчі повідомили члену ВЛК про підозру у зловживання впливом.Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК в одній із його квартир у Києві знайшли майже 1 мільйон доларів.

Правоохоронці повідомили про підозру члену гарнізонної госпітальної ВЛК за фактом одержання хабаря. Він, за даними слідства, вимагав гроші за підтвердження діагнозу у хворого військового.