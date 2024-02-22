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Правоохоронці викрили члена ВЛК в Черкасах у хабарництві

Член ВЛК вимагав 7,7 тис. доларів за довідку про непридатність до служби.

Правоохоронці викрили члена ВЛК в Черкасах у хабарництві
Правоохоронці викрили члена ВЛК в Черкасах у хабарництві
Фото: Поліція Черкаської області

Співробітники поліції викрили в Черкасах члена військово-лікарської комісії (ВЛК) однієї лікарень у хабарництві.

Про це повідомила пресслужба Поліції Черкаської області.

“Фігурант вимагав 7 700 доларів США за вплив на рішення ВЛК та довідку про непридатність до служби”, - розповіли в поліції. 

Члена ВЛК затримали під час отримання грошей у службовому кабінеті. Також у нього вилучили ще 8 тис. доларів, 62 330 гривень та документи, як речові докази.

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Слідчі повідомили члену ВЛК про підозру у зловживання впливом.Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

  • Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК в одній із його квартир у Києві знайшли майже 1 мільйон доларів.
  • Правоохоронці повідомили про підозру члену гарнізонної госпітальної ВЛК за фактом одержання хабаря. Він, за даними слідства, вимагав гроші за підтвердження діагнозу у хворого військового. 

  • Лікарю військово-лікарської комісії одного із Військово-медичних клінічних центрів Міноборони повідомлено про підозру в одержанні хабаря

  • На Буковині голову ВЛК підозрюють у вимаганні хабаря від пораненого військового за встановлення інвалідності.

  • СБУ заявила про викриття нових схем для ухилянтів, серед затриманих – посадовець ВЛК.
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