Правоохоронці викрили члена ВЛК в Черкасах у хабарництві

Співробітники поліції викрили в Черкасах члена військово-лікарської комісії (ВЛК) однієї лікарень у хабарництві.
Про це повідомила пресслужба Поліції Черкаської області.
“Фігурант вимагав 7 700 доларів США за вплив на рішення ВЛК та довідку про непридатність до служби”, - розповіли в поліції.
Члена ВЛК затримали під час отримання грошей у службовому кабінеті. Також у нього вилучили ще 8 тис. доларів, 62 330 гривень та документи, як речові докази.
Слідчі повідомили члену ВЛК про підозру у зловживання впливом.Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.
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