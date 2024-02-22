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В Києві та області можливе підвищення рівня води в Дніпрі

Також вода може підвищуватись у пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС. 

В Києві та області можливе підвищення рівня води в Дніпрі
Підтоплення у Київській області (архівне фото)
Фото: ДСНС

В період з 22 по 27 лютого можливе підвищення рівня води в Дніпрі у Києві та Бориспільському районі Київської області

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Зазначається, що підвищення рівня води може спостерігатись внаслідок скидів води з Київського водосховища.

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Через коливання рівні води можуть короткочасно досягати відміток початкового затоплення заплавних територій (І рівень небезпеки – жовтий).

Крім того, 22-27 лютого на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) очікується поступове підвищення рівнів води з можливим початковим затопленням заплави у Київській області (І рівень небезпеки - жовтий).

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