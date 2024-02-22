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Молдовські прикордонники затримали втікачів з України

Всі українці запросили притулку в Молдові.

Молдовські прикордонники затримали втікачів з України
Молдовські прикордонники затримали втікачів з України
Фото: Прикордонна поліція Молдови

Співробітники Прикордонної поліції Молдови виявили на кордоні з Україною 8 українців, які незаконно потрапили на територію республіки. 

Про це повідомило видання NewsMaker.

“Під час охорони державного кордону мобільний патруль почув постріли з боку України. У зв'язку з цим патрульні вдалися до оперативних дій поблизу лінії молдавсько-українського кордону”, - розповіли в Прикордонній поліції.

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Молдовські правоохоронці знайшли втікачів з України за допомогою стаціонарних засобів спостереження та безпілотників.

Нелегали повідомили, що за допомогу у втечі з України вони заплатили загалом більше 50 тис. доларів - від 3 тис. до 10,5 тис. кожен.

Зазначається, що переправити втікачів допомогли двоє людей. Перший перевіз їх з Одещини до с. Огородне. Другий супроводжував громадян України до кордону. 

Виявилось, що першого з провідників молдавські правоохоронці розшукують за аналогічні дії. Другого затримали українські прикордонники.

Всі вісім українців запросили притулку в Молдові.

  • Біля українсько-молдовського рубежу дрон українських прикордонників виявив чотирьох чоловіків, які ховалися у кущах, чекаючи слушного часу, щоб втекти з країни.
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