Молдовські прикордонники затримали втікачів з України

Співробітники Прикордонної поліції Молдови виявили на кордоні з Україною 8 українців, які незаконно потрапили на територію республіки.

Про це повідомило видання NewsMaker.

“Під час охорони державного кордону мобільний патруль почув постріли з боку України. У зв'язку з цим патрульні вдалися до оперативних дій поблизу лінії молдавсько-українського кордону”, - розповіли в Прикордонній поліції.

Молдовські правоохоронці знайшли втікачів з України за допомогою стаціонарних засобів спостереження та безпілотників.

Нелегали повідомили, що за допомогу у втечі з України вони заплатили загалом більше 50 тис. доларів - від 3 тис. до 10,5 тис. кожен.

Зазначається, що переправити втікачів допомогли двоє людей. Перший перевіз їх з Одещини до с. Огородне. Другий супроводжував громадян України до кордону.

Виявилось, що першого з провідників молдавські правоохоронці розшукують за аналогічні дії. Другого затримали українські прикордонники.

Всі вісім українців запросили притулку в Молдові.