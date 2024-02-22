Молдовські прикордонники затримали втікачів з України

Співробітники Прикордонної поліції Молдови виявили на кордоні з Україною 8 українців, які незаконно потрапили на територію республіки.
Про це повідомило видання NewsMaker.
“Під час охорони державного кордону мобільний патруль почув постріли з боку України. У зв'язку з цим патрульні вдалися до оперативних дій поблизу лінії молдавсько-українського кордону”, - розповіли в Прикордонній поліції.
Молдовські правоохоронці знайшли втікачів з України за допомогою стаціонарних засобів спостереження та безпілотників.
Нелегали повідомили, що за допомогу у втечі з України вони заплатили загалом більше 50 тис. доларів - від 3 тис. до 10,5 тис. кожен.
Зазначається, що переправити втікачів допомогли двоє людей. Перший перевіз їх з Одещини до с. Огородне. Другий супроводжував громадян України до кордону.
Виявилось, що першого з провідників молдавські правоохоронці розшукують за аналогічні дії. Другого затримали українські прикордонники.
Всі вісім українців запросили притулку в Молдові.
- Біля українсько-молдовського рубежу дрон українських прикордонників виявив чотирьох чоловіків, які ховалися у кущах, чекаючи слушного часу, щоб втекти з країни.