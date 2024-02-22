Українсько-польські відносини: повернення до реальності

Після нетривалого періоду «медового місяця», який настав з початком повномасштабного російського вторгнення, українсько-польські відносини знову увійшли у стан перманентної кризи. Звісно, найлегше сказати, що блокування українського кордону польськими фермерами і перевізниками та інші неприємні інциденти, які відбуваються на території наших сусідів – це лише акції окремих польських маргіналів, яких таємно підтримує Кремль. Насправді це не зовсім так. Названі фактори, безумовно, впливають. Але блокада не набула б таких суперечливих форм і масштабів, якби не діяли інші чинники.

Фото: EPA/UPG Дональда Туска (в центрі) вітають у Сеймі, 12 грудня 2023 року.

Прихід до влади уряду Дональда Туска вселив надію, що криза на україно-польському кордоні буде швидко вирішена. Однак ці сподівання виявилися марними. Після польських перевізників естафета перейшла до польських фермерів. Апофеозом абсурду став інцидент 11 лютого. Того дня люблінський представник українофобської партії «Конфедерація» Рафал Меклер поширив фото розсипаного на дорозі українського зерна, яке так обурило українців. На акціях польських фермерів були помічені й інші прояви українофобії. А окремі гасла і плакати містили явно провокативні заяви, на які польська влада активно не реагувала.

Наразі ситуація залишається складною і невирішеною. Поведінка блокувальників помітно охолодила ставлення українців до поляків. Тези про «вічну дружбу» і «братерство» відійшли на задній план. Чимало українців почали висловлювати обурення діями фермерів-протестувальників. Тим більше, що серед заблокованих також опинилися вантажівки, призначені для військових потреб. Дехто запропонував вдатися до дзеркальних дій щодо польських перевізників. А хтось закликав українців, яких зараз чимало перебуває у Польщі, вийти на акції протесту.

У тому, що фермери у Європі регулярно вдаються до різноманітних акцій, які набувають незвичних та радикальних форм, немає нічого неординарного. Але ситуація з перекриттям кордону з Україною інша.

Фото: EPA/UPG Польські фермери блокують рух під час протесту перед польсько-українським пунктом пропуску на кордоні в Дорогуську, 20 лютого 2024 р.

Нинішні акції фермерів, які відбуваються у країнах ЄС, у першу чергу спрямовані проти жорсткого зеленого курсу у рамках боротьби зі зміною клімату. Також виробники аграрної продукції вимагають від влади додаткових дотацій. Однак замість того, щоб тиснути на польський уряд, вимагаючи від нього конкретних кроків, або створення транзитних коридорів для українського зерна із супроводом правоохоронців аж до самих портів, фермери заблокували український кордон.

Блокада кордону держави, яке веде боротьбу за своє існування, річ, м’яко кажучи, зовсім не благородна. Також сумнівними виглядають претензії польських фермерів чи перевізників, що вони не витримають конкуренції з українським бізнесом. Бізнесом, який працює в умовах війни і зазнав великих втрат. Звісно, можна припустити, що якась частина українського зерна чи іншої продукції, яка мала йти транзитом, могла опинитися на польському ринку. Але чи могло це статися без приватного інтересу з боку частини польського бізнесу? Сумнівно. Статистика каже, що до Польщі експортується лише 5-10% української агропродукції. Якщо вірити Центру протидії дезінформації РНБО, Росія за період 2022-2023 років завезла до Польщі 12 млн тонн зерна. При цьому українського зерна зайшло до країни лише 4,3 млн тонн. Але чомусь ми не бачимо акцій протесту польських фермерів з цього приводу. В той же час активна участь в блокаді кордону активістів і прихильників партії «Конфедерація» та інших подібних рухів вказує на політичний, а не суто економічний підтекст таких дій.

Блокування поляками українського кордону перетворилося у буденну справу. У Польщі вже формується традиція: якщо чимось незадоволений, можна заблокувати український кордон. Розбиратися, чи у твоїх проблемах справді винна Україна, ніхто особливо не хоче. Крім цього, дії поляків надихнули протестувальників з інших країн-сусідів – Румунії та Словаччини. На щастя, там вдалося уникнути повноцінної блокади. Важко уявити що буде, коли Україна з її потужним аграрним сектором вступатиме до ЄС.

Фото: EPA/UPG Румунські фермери повільно їдуть на своїх тракторах таким чином блокуючи дорогу в селі Афуматі, під'їзна дорога за 20 км від Бухареста, Румунія, 21 січня 2024 р.

Звідки причина таких радикальних кроків незначної, але агресивно налаштованої частини польського суспільства? І того, що польська влада та суспільство, якщо не толерує, то загалом поблажливо ставиться до таких безпрецедентних за розмахом акцій та не поспішає вирішувати ситуацію? Можна, звісно, скрізь шукати «руку Кремля». Але, здається, не обійшлося без польських українофобів та шовіністів.

У 1990-х та 2000-х роках україно-польській стосунки розвивалися загалом у конструктивному руслі. Обидві країни мають непросту історію відносин у минулому. Та на зламі ХХ-ХХІ століть вдавалося знаходити шлях, який вів у майбутнє. Тоді за основу порозуміння між двома народами була покладена формула «вибачаємо і просимо вибачення». Саме на такій основі побудована спільна заява «До порозуміння і єднання» 1997 року, підписана президентами двох держав Леонідом Кучмою та Александром Кваснєвським. У приблизно схожому руслі витримана спільна заява «Про примирення в 60-ту річницю трагічних подій на Волині» у липні 2003 року.

Фото: novynarnia.com Президенти України та Польщі Леонід Кучма й Александр Квасневський відкривають меморіал жертвам українсько-польського конфлікту на Волині у селі Павлівка, 11 липня 2003 року

Однак, у 2010-х роках серед польського політикуму поступово почала набирати силу політизація історичного минулого. На тлі млявої реакції української політичної еліти польська сторона відмовилася від формули «пробачаємо і просимо вибачення». Натомість за основу було взято однобоку, сумнівну інтерпретацію історії з одностороннім перекладенням провини на українців за події під час Другої світової війни. У 2016 році Сейм вперше проголосував за визнання подій на Волині «геноцидом поляків». Польські політики почали давати коментарі, яку історію українцям слід вчити і яких героїв шанувати.

Нещодавня заява віцеспікера польського Сейму, представника Польської селянської партії Пйотра Згожельского, який назвав реакцію мера Львова Андрія Садового на розсипане фермерами українське зерно «бандерівською мовою», не з’явилася просто так. Вона відображає особливості мислення частини польських політичних еліт. Загалом ситуація виглядає так, що польсько-українські відносини частково повернулися до довоєнного періоду. У них знову менше довіри, щирості та конструктиву. І така ситуація грає на руку Москві.

У політиці не буває вічних друзів чи ворогів, вічними є лише інтереси. Попри близькість України та Польщі і очевидні вигоди від стратегічної співпраці для обох країн, Київ не може бути заручником українофобських настроїв у польському суспільстві. Тим більше, у критичні періоди історії. Будувати міцні та дружні відносини з поляками потрібно. Але це не привід втрачати повагу до самого себе та піддаватися на економічний тиск чи історичний шантаж.

Фото: ОПУ Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський під час останньої зустрічі в Давосі, 16 січня 2024.

Ефективна стратегічна співпраця можлива лише між рівними сторонами, які взаємно поважають одна одну та дивляться у майбутнє. А не намагаються нав’язати власну версію історичної правди чи односторонній формат врахування економічних інтересів.