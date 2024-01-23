Туск — в Україні, блокада — в Польщі. Чи покращають відносини Києва та Варшави

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск здійснив довгоочікуваний візит до України. У Києві чекали, що приїзд очільника польського уряду покращить двосторонні відносини. І результати візиту дійсно можна обережно назвати позитивними. Утім чи зможе уряд Туска вирішити проблему з блокуванням кордону — питання відкрите. Уже 24 лютого польські фермери пообіцяли на кілька годин перекрити дороги по всій країні, аби посилити блокаду українського зерна.

Фото: ОПУ Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський у Києві 22 січня 2024 року

«Це мав бути Київ»

Це був перший візит глави Ради міністрів Польщі до держави поза межами Європейського Союзу (свій перший закордонний візит він здійснив у грудні до Брюсселя). «Це не могла бути інша столиця, це мав бути Київ. Перша столиця, яку відвідую після виборів у Польщі», — зазначив Туск.

Під час зустрічі з президентом Зеленським глава польського уряду підкреслив, що від України залежить безпека всього Європейського континенту. «Якщо комусь не байдужа свобода, права людини, верховенство права, демократія, він має сьогодні підтримувати Україну всіма доступними засобами в її боротьбі з Росією», — заявив Туск, звертаючись до західних партнерів.

Прем’єр Польщі заявив, що домагатиметься вступу України до Євросоюзу, «щоб увесь ЄС ставився до українських амбіцій дуже серйозно». «Ми досягли згоди з президентом щодо ролі Польщі, яка намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу, щоб повноправне членство України в ЄС стало фактом якомога швидше», — сказав Дональд Туск.

Фото: ОПУ Прем’єр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з президентом Зеленським у Києві

Це дуже важливий сигнал, адже останнім часом — через блокаду кордону, протести фермерів і перевізників — складалося враження, що Польща намагається так тиснути на Україну, вимагаючи від неї певних поступок до самого старту процесу вступу в ЄС.

На політичному й економічному рівні Тускові слід докладати вагомих зусиль, щоб переговори між ЄС та Україною найближчими тижнями дійсно стартували. Адже процес зустрічає перешкоди з боку таких країн, як Угорщина й потенційно Словаччина. А це серйозний виклик для Варшави й персонально прем’єр-міністра.

Від грошей до безпекових гарантій

Важливим питанням є подальша підтримка нашої держави. Туск зауважив: «Польща буде готова виробляти та підтримувати Україну обладнанням і матеріалами». Він сказав, що сторони разом шукатимуть фінансування й не уникатимуть комерційних правил, коли йтиметься про польські постачання в Україну, і що завдяки цьому разом дбатимуть про безпеку та спільні інтереси.

Очільник польського уряду наголосив на важливості спільних бізнес-проєктів і повідомив, що Польща планує взяти участь у відбудові України. Окрім того, Туск повідомив про призначення депутата Павела Коваля уповноваженим уряду Польщі з питань відбудови України.

Фото: EPA/UPG Наслідки обстрілу школи у Львові.

Президент України тим часом зазначив, що переговори також стосувалися оборонної підтримки, зокрема, надання Варшавою нового оборонного пакету Києву й спільного виробництва зброї.

«Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном прем’єр-міністром і можливості спільного майбутнього виробництва зброї», — повідомив Зеленський.

Утім найважливіше, що Польща, як повідомляють, приєдналася до декларації країн Групи семи про надання гарантій безпеки Україні.

«Вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами. Та впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи», — заявив президент України.

Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконфенції з прем’єром Польщі Дональдом Туском після зустрічі в Києві, 22 січня 2024 року.

Це особливо актуально зараз, у січні, коли уклали першу угоду про гарантії безпеки між Україною та Великою Британією. Невдовзі подібний документ планують підписати лідери Франції та Канади.

Тож й угода з Польщею може бути не за горами. А це, вочевидь, значно посилить взаємну безпеку й співпрацю.

Виклики залишаються

На перемовинах з Туском керівництво нашої держави порушило питання блокування кордону польськими автоперевізниками й експорту українського зерна. За словами Дональда Туска, сторони дійшли порозуміння.

«Для мене дуже важливо, що пан президент підтвердив сьогодні налаштованість на спільне вирішення проблем і пов’язаних із зерном, бо це певною мірою спрощення, і з блокадою з нашого боку кордону. Ці дві справи, безперечно, знайдуть добре рішення в наших двосторонніх відносинах і перемовинах».

Обговорив глава уряду Польщі безперешкодний рух товарів через українсько-польський кордон і з українським колегою Денисом Шмигалем.

Фото: Пресслужба КМУ Очільники уряду Польщі Дональд Туск й України Денис Шмигаль

«Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано, а спільна робота дає результат. Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії. Цей механізм уже ефективно працює з Румунією та Болгарією, і ми пропонуємо використовувати його в наших взаємовигідних відносинах», — зазначив Шмигаль.

Йшлося в цьому контексті про запровадження спільного прикордонного контролю, модернізацію пунктів пропуску і створення чотирьох нових.

Однак якщо уряд Польщі спромігся досягти угоди з автоперевізниками й припинити протести на кордоні з Україною (хоча там є ризики їх відновлення, якщо не виконають положень документа), «зернове» питання все ще актуальне. Особливо на тлі останніх новин.

Річ у тім, що польські фермери анонсували на 24 січня акцію протесту з перекриттям доріг по всій країні. Вони закликають усіх трактористів і сільськогосподарські організації приєднатися до мітингів.

Протести, перш за все, пройдуть на повітових і воєводських дорогах. Трактористи вийдуть, щоб протистояти, як вони зазначають, неконтрольованому надходженню української агропродукції до Євросоюзу, а також погіршенню ситуації в польському сільському господарстві.

Фото: EPA/UPG Польські фермери блокують вулицю під час протесту в Щецині, 3 квітня 2023 року.

Схоже, запланована акція стане наймасштабнішою за останні роки. За словами координаторів, уже зареєстровано близько 100 майданчиків, де відбудуться протести, і це ще не кінець.

«Вийдімо разом на вулиці і протестуймо проти імпорту зерна з України й проти тих ідей, які хочуть суттєво обмежити сільськогосподарське виробництво в Польщі та ЄС. Фермери протестують по всьому ЄС. Наш голос мають почути також у Польщі», — заявив речник аграрної організації «Солідарність» Адріан Вавжиняк.

Страйк польських фермерів є частиною протестів, які відбуваються у багатьох країнах Євросоюзу, зокрема Німеччині, Франції, Нідерландах, Румунії, Литві. Організатори наголошують, що акція має на меті привернути увагу до драматичної ситуації в польському та європейському сільському господарстві.

Варто нагадати, що саме акції польських фермерів, які розпочалися на початку минулого року, і, як наслідок, накладені Варшавою обмеження на ввезення української сільськогосподарської продукції погіршили відносини між Україною та Польщею. Тож перед урядом Туска стоїть непросте завдання в цій царині, й дуже добре, що візит до Києва відбувся напередодні нової хвилі протестів.

Загалом візит польського прем’єр-міністра до нашої країни виявився плідним. Якщо сторони продовжать співпрацю в такому ключі, є шанс відкрити нову сторінку в українсько-польських відносинах.