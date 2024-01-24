Естонія приєдналася до операції з підготовки українських військових

Естонія приєдналася до багатонаціональної операції Interflex. Вона займатиметься підготовкою українських військових.
Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.
"На Рамштайні Естонія оголосила про приєднання до навчальної операції Interflex під проводом Великої Британії", – йдеться у повідомленні Міноборони в соцмережі Х (Twitter).
Зазначається, що за програмою Interflex понад 34 000 українських солдатів здобули необхідні навички для ведення бойових дій на передовій.
Today at #Ramstein, 🇪🇪 #Estonia announced joining the 🇬🇧UK-led training Operation Interflex.— MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 23, 2024
Op Interflex has provided over 34 000 🇺🇦 Ukrainian soldiers with essential skills for frontline combat.#SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/AHCW3svVX1
Що таке Interflex
- Операція Interflex – програма підготовки українських військових за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії.
- З 2015 року після російської анексії Криму Велика Британія підтримувала Україну та навчала службовців Збройних сил України у рамках операції Orbital. З 2015 по 2022 рік Велика Британія допомогла Україні підготувати понад 22 тисячі військових.
- У першій половині лютого 2022 року Велика Британія вивезла з України своїх військових фахівців, щоб уникнути бойових зіткнень із Росією на тлі ймовірного російського вторгнення без оголошення війни.
- Навчання українських військовослужбовців відновилося навесні в рамках нової операції, що отримала назву Interflex.
- 17 червня 2022 в ході візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував розгорнути підготовку рекрутів на території Великої Британії, використовуючи досвід та експертизу Королівських сил. До організації програми було залучено 1050 британських службовців, а перша команда інструкторів була сформована з 11-ї бригади сприяння силам безпеки британської армії.
- Програму було офіційно запущено 27 червня 2022 року, а перша група українських солдатів розпочала підготовку 9 липня. Вже до середини вересня навчання пройшли близько 5000 українських рекрутів.
- Програма організована Сполученим Королівством спільно з країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу та іншими союзниками. Навчання фінансується Великою Британії в рамках загальної підтримки України.
- До програми долучилася низка міжнародних партнерських сил, які надали важливий досвід, навчання і розуміння бойових дій на передовій.
- До числа цих країн входять Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди й Австралія. Також підтвердила свою участь і Румунія, довівши загальну кількість країн-партнерів до десяти.
- Курс проводять щонайменше протягом п'яти тижнів, він охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, тактику патрулювання і навчання роботі в сільській місцевості.
- Віднедавна курс також передбачає підвищення кваліфікації українських морських піхотинців.