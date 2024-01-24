Естонія приєдналася до операції з підготовки українських військових

Країна приєдналася до багатонаціональної операції Interflex, що займається підготовкою українських військових.

Естонія приєдналася до багатонаціональної операції Interflex. Вона займатиметься підготовкою українських військових.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

"На Рамштайні Естонія оголосила про приєднання до навчальної операції Interflex під проводом Великої Британії", – йдеться у повідомленні Міноборони в соцмережі Х (Twitter).

Зазначається, що за програмою Interflex понад 34 000 українських солдатів здобули необхідні навички для ведення бойових дій на передовій.

Today at #Ramstein, 🇪🇪 #Estonia announced joining the 🇬🇧UK-led training Operation Interflex.



Op Interflex has provided over 34 000 🇺🇦 Ukrainian soldiers with essential skills for frontline combat.#SlavaUkraini #StandWithUkraine pic.twitter.com/AHCW3svVX1 — MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 23, 2024

Що таке Interflex