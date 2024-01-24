Дуда повторно помилував двох депутатів ПіС

Польський президент звернувся до генпрокурора з наказом відпустити політиків. Обох випустили через декілька годин після помилування.

Президент Польщі Анджей Дуда повторно помилував двох депутатів від його партії "Право і Справедливість" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка. Про це пише Euronews.

Камінський і Вонсік були заарештовані в січні 2024 у зв'язку з новим вироком суду після першого помилування Дуди. Учора президент Польщі звернувся до міністра юстиції Адама Боднара, який також є генеральним прокурором, із закликом негайно звільнити обох із в'язниці.

Депутатів звільнили через кілька годин після помилування, і їх зустріли на вулиці їхні дружини.

Дуда сказав, що ухвалив своє рішення через турботу про здоров’я двох ув’язнених політиків, а також у відповідь на настрої частини польського суспільства, яка підтримує "Право і справедливість".