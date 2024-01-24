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Дуда повторно помилував двох депутатів ПіС

Польський президент звернувся до генпрокурора з наказом відпустити політиків. Обох випустили через декілька годин після помилування. 

Дуда повторно помилував двох депутатів ПіС
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда повторно помилував двох депутатів від його партії "Право і Справедливість" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка. Про це пише Euronews.

Камінський і Вонсік були заарештовані в січні 2024 у зв'язку з новим вироком суду після першого помилування Дуди. Учора президент Польщі звернувся до міністра юстиції Адама Боднара, який також є генеральним прокурором, із закликом негайно звільнити обох із в'язниці. 

Депутатів звільнили через кілька годин після помилування, і їх зустріли на вулиці їхні дружини.

Дуда сказав, що ухвалив своє рішення через турботу про здоров’я двох ув’язнених політиків, а також у відповідь на настрої частини польського суспільства, яка підтримує "Право і справедливість".

  • Камінський раніше працював у Центральному антикорупційному бюро, і саме за роботу на цій посаді суд у 2015 і визнав його винним та призначив три роки в'язниці. Разом із ним засудили його екзаступника Вонсіка. У 2015 Дуда помилував обох політиків, які згодо стали депутатами.
  • У 2023 Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня, після зміни уряду в Польщі, суд засудив політиків до двох років позбавлення волі, а покарння мало набуття чинності 9 січня. Їх затримали у президентському палаці, де вони, ймовірно, переховувалися. 
  • Камінський після арешту завив, що він є політичним в'язнем, і оголосив голодування. 
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