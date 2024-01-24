У Польщі починаються масштабні протести фермерів щодо імпорту з України

Сьогодні, 24 січня, польські фермери близько полудня розпочнуть демонстрації по всій Польщі. В більшості випадків це будуть не перекриття доріг, а повільний проїзд сільгосптехніки або акції протесту вздовж доріг.
"Виводячи на дороги трактори та сільськогосподарську техніку, вони протестуватимуть, зокрема, проти: розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України", – пише RMF24.
Трактори та сільгосптехніка будуть на дорогах міст і сіл у понад 150 місцях. Мітингувальники висувають дві основні вимоги. Зокрема, протестуватимуть проти "неконтрольованого імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза ЄС, які не застосовують стандарти ЄС".
Також вони закликають готувати "стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства" з поділом на сектори.
Другою основною вимогою фермерів є необхідність перегляду Єдиної аграрної політики.
"Ми протестуємо проти обмеження рослинництва та тваринництва та введення подальших екологічних обмежень, що випливають із Європейської зеленої угоди. Ми вимагаємо змін в екосхемах та умовності: менше бюрократії та більше біологізації", – йдеться в офіційному листі організаторів страйку.
Аграрії вимагають більшої кількості та можливості внесення змін до Національного стратегічного плану до 2027 року.
- Про масштабну акцію протесту польські фермери заявили заздаледідь. Організатори закликали усіх трактористів і сільськогосподарські організації виїхати технікою на вулиці у більшості воєводств, аби привернути увагу до складної ситуації в галузі.
- Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до України запевнив, що Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід.
- Водночас прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати інтереси польських фермерів і перевізників, а також висловив очікування, що й Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.