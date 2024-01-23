Трамп сьогодні зустрінеться зі своєю єдиною суперницею на праймеріз у Нью-Гемпширі

Сьогодні на президентських праймеріз у Нью-Гемпширі Дональд Трамп зустрінеться зі своєю вже єдиною суперницею від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Колишній президент США сподівається завдати нокауту по кампанії ексгубернаторки Південної Кароліни та експослом Сполучених Штатів в ООН за висунення кандидатом від Республіканської партії, пише BBC.

Гейлі сподівається, що блок незалежних виборців Нью-Гемпшира допоможе їй здобути “несподівану перемогу”.

Фото: EPA/UPG Cуперниця Трампа на праймеріз у Нью-Гемпширі, ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі

Зазначимо конкурс відбудеться після переконливої перемоги Трампа минулого тижня в Айові. На загальних виборах у листопаді майбутній кандидат від республіканців кине виклик демократу − ймовірно президенту Джо Байдену.

Боротьба між 81-річним Байденом і 77-річним Трампом може стати повторенням президентських виборів 2020 року.

23 січня демократи також голосують на первинних виборах у Нью-Гемпширі, але через суперечку між національними та місцевими партійними чиновниками Байден став першим чинним президентом, який не бере участь у голосуванні.

Фото: EPA/UPG

У неділю стало відомо, що губернатор Флориди, республіканець Рон ДеСантіс, основний конкурент Трампа, вибув з президентських перегонів і підтримав експрезидента.

Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.

Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.

Колорадо − один із двох штатів, де Трампу заборонили брати участь у президентських праймеріз цього року. Виборча комісія штату Мен навела аналогічні аргументи, щоб заблокувати Трампу участь у первинних виборах. Трамп оскаржив це рішення.

Інші штати, включно з Каліфорнією, заявили, що експрезидент може балотуватися.

Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було пред'явлено звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.

Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".

Детальніше про останній етап перегонів республіканців за участь у виборах президента США у 2024-му читайте у матеріалі Lb.ua "Трамп у пошуках віцепрезидента".