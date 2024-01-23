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Трамп сьогодні зустрінеться зі своєю єдиною суперницею на праймеріз у Нью-Гемпширі

Колишній президент США сподівається завдати нокауту по кампанії ексгубернаторки Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

Трамп сьогодні зустрінеться зі своєю єдиною суперницею на праймеріз у Нью-Гемпширі
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на президентських праймеріз у Нью-Гемпширі Дональд Трамп зустрінеться зі своєю вже єдиною суперницею від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Колишній президент США сподівається завдати нокауту по кампанії ексгубернаторки Південної Кароліни та експослом Сполучених Штатів в ООН за висунення кандидатом від Республіканської партії, пише BBC.

Гейлі сподівається, що блок незалежних виборців Нью-Гемпшира допоможе їй здобути “несподівану перемогу”. 

Cуперниця Трампа на праймеріз у Нью-Гемпширі, ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі
Фото: EPA/UPG
Cуперниця Трампа на праймеріз у Нью-Гемпширі, ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі

Зазначимо конкурс відбудеться після переконливої перемоги Трампа минулого тижня в Айові. На загальних виборах у листопаді майбутній кандидат від республіканців кине виклик демократу − ймовірно президенту Джо Байдену.

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Боротьба між 81-річним Байденом і 77-річним Трампом може стати повторенням президентських виборів 2020 року.

23 січня демократи також голосують на первинних виборах у Нью-Гемпширі, але через суперечку між національними та місцевими партійними чиновниками Байден став першим чинним президентом, який не бере участь у голосуванні.

Фото: EPA/UPG

  • У неділю стало відомо, що губернатор Флориди, республіканець Рон ДеСантіс, основний конкурент Трампа, вибув з президентських перегонів і підтримав експрезидента.
  • Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.
  • Трамп звернувся до Верховного суду країни з апеляцією про скасування рішення, яке забороняє йому брати участь у президентських праймеріз у Колорадо.
  • Колорадо − один із двох штатів, де Трампу заборонили брати участь у президентських праймеріз цього року. Виборча комісія штату Мен навела аналогічні аргументи, щоб заблокувати Трампу участь у первинних виборах. Трамп оскаржив це рішення.
  • Інші штати, включно з Каліфорнією, заявили, що експрезидент може балотуватися.
  • Трампу було висунуто звинувачення як у федеральній справі, так і у штаті Джорджія за його роль у спробі скасувати вибори 2020 року, але йому не було пред'явлено звинувачення у заколоті, пов'язаному з нападом 6 січня. Він з великим відривом лідирує в опитуваннях громадської думки у гонці за висування у кандидадти у президенти від республіканської партії.
  • Раніше Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах не буде диктатором "за винятком першого дня".

Детальніше про останній етап перегонів республіканців за участь у виборах президента США у 2024-му читайте у матеріалі Lb.ua "Трамп у пошуках віцепрезидента".

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