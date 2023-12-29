Вже другий штат дискваліфікував Трампа з праймеріз у 2024-му

Держсекретар штату дійшла висновку, що Трамп підбурив штурм Капітолію, коли поширив неправдиві заяви про фальсифікації на виборах 2020 року.

колишній президент США Дональд Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, США, 16 грудня 2023

Штат Мен дискваліфікував Дональда Трампа з голосування штату на первинних виборах (праймеріз) президента США наступного року.

Про це пише Reuters.

Держсекретар штату Мен, демократка Шенна Беллоуз, дійшла висновку, що Трамп, фаворит кандидата в президенти від Республіканської партії, підбурив штурм Капітолію, коли поширив неправдиві заяви про фальсифікації на виборах 2020 року.

“Конституція США не терпить зазіхань на основи нашого уряду”, − написала Беллоуз у 34-сторінковій ухвалі.

Рішення може бути оскаржене у Верховному суді штату, і Беллоуз призупинила його доки суд не винесе рішення з цього питання.

Його схвалили після того, як група колишніх законодавців штату Мен заявила, що Трамп має бути дискваліфікований на підставі положення Конституції США, яке забороняє людям обіймати державні посади, якщо вони брали участь у “повстанні чи заколоті” після того, як раніше склали присягу Сполученим Штатам.

Колишні законодавці − Кімберлі Розен, Томас Сав'єлло (республіканці) та Ітан Стрімлінг (демократ) – зазначили у своїй заяві, що Беллоуз “стояла на боці демократії та нашої конституції у своєму рішенні заборонити колишньому президентові Дональду Трампу брати участь у виборах у штаті Мен”.

У передвиборному штабі Трампа заявили, що швидко оскаржать “звіряче” рішення. Адвокати Трампа заперечують те, що він брав участь у штурмі, і стверджують, що його висловлювання прихильникам у день заворушень 2021 року були захищені правом на свободу слова.

Заборона стосується тільки березневих первинних виборів у штаті Мен, але вона може вплинути на статус Трампа на загальних виборах у листопаді. Це ймовірно, посилить тиск на Верховний суд США, щодо питання прийнятності Трампа на виборах у всій країні відповідно до конституційного положення, відомого як розділ 3 14-ї поправки. Консервативна більшість у суді (6–3) включає трьох суддів, призначених Трампом.