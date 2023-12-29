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Болгарія продовжила програму гуманітарної допомоги українським біженцям

Програма буде діяти до 30 квітня 2024 року.

Болгарія продовжила програму гуманітарної допомоги українським біженцям
Фото: Укрінформ

Кабмін Болгарії продовжив програму гуманітарної допомоги біженцям з України. Програма буде діяти до 30 квітня 2024 року.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

“Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення людей, які втекли від війни в Україні та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Єврокомісії”, - йдеться у повідомленні.

Цю систему кілька разів змінювали та розширювали, і згідно з останнім рішенням уряду вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.

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Згідно з офіційними даними, загалом 2 133 450 українців в’їхали до Болгарії, з них 52 125 залишаються в Болгарії.

Всього 171 571 зареєстровано для тимчасового захисту в Болгарії, при цьому за державною схемою влаштовано 6919 осіб.

  • Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону "lex Ukraine", який регулює статус українців, які знайшли прихисток від російського вторгнення. Закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.

  • Уряд Швеції вирішив, що додаткові категорії людей отримають тимчасовий захист у Швеції. Це стосується громадян України, які легально перебувають у Швеції, але ще не отримали жодного захисту.

  • Європейська комісія вирішила виділити понад 65 мільйонів євро Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії, які надали прихисток українським біженцям від російської агресії.

  • Литва продовжить дію посвідок на проживання українським біженцям. Дозвіл на тимчасове проживання можна буде продовжити ще на рік.
  • Японський уряд розпочав нову програму підтримки іноземних громадян, у тому числі українців, які покинули зони конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця. Евакуйовані, які відповідають вимогам, будуть визнані такими, хто прирівняні до біженців.
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