Болгарія продовжила програму гуманітарної допомоги українським біженцям

Кабмін Болгарії продовжив програму гуманітарної допомоги біженцям з України. Програма буде діяти до 30 квітня 2024 року.
Про це повідомляє The Sofia Globe.
“Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення людей, які втекли від війни в Україні та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Єврокомісії”, - йдеться у повідомленні.
Цю систему кілька разів змінювали та розширювали, і згідно з останнім рішенням уряду вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.
Згідно з офіційними даними, загалом 2 133 450 українців в’їхали до Болгарії, з них 52 125 залишаються в Болгарії.
Всього 171 571 зареєстровано для тимчасового захисту в Болгарії, при цьому за державною схемою влаштовано 6919 осіб.
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