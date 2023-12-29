Болгарія продовжила програму гуманітарної допомоги українським біженцям

Програма буде діяти до 30 квітня 2024 року.

Кабмін Болгарії продовжив програму гуманітарної допомоги біженцям з України. Програма буде діяти до 30 квітня 2024 року.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

“Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення людей, які втекли від війни в Україні та отримали тимчасовий захист у Болгарії відповідно до директиви Єврокомісії”, - йдеться у повідомленні.

Цю систему кілька разів змінювали та розширювали, і згідно з останнім рішенням уряду вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.

Згідно з офіційними даними, загалом 2 133 450 українців в’їхали до Болгарії, з них 52 125 залишаються в Болгарії.

Всього 171 571 зареєстровано для тимчасового захисту в Болгарії, при цьому за державною схемою влаштовано 6919 осіб.