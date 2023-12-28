США передали 16 зерновозів для українських фермерів

США у грудні передали українським фермерам 16 зерновозів, завдяки яким збільшаться обсяги перевезення агропродукції.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у мережі "Х".

"Ми продовжуємо підтримувати українських фермерів і доставили їм 16 зерновозів лише цього місяця. Ці причепи дозволять збільшити обсяги збору та розвантаження зерна, збільшивши пропускну здатність на 31 400 тонн на рік, підтримуючи українських фермерів, агрокомпанії та економіку України", – зазначає Брінк.