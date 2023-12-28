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США передали 16 зерновозів для українських фермерів

Це допоможе збільшити обсяги перевезень агропродукції.

США передали 16 зерновозів для українських фермерів
зерновози
Фото: Бріджит Брінк

США у грудні передали українським фермерам 16 зерновозів, завдяки яким збільшаться обсяги перевезення агропродукції.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у мережі "Х".

"Ми продовжуємо підтримувати українських фермерів і доставили їм 16 зерновозів лише цього місяця. Ці причепи дозволять збільшити обсяги збору та розвантаження зерна, збільшивши пропускну здатність на 31 400 тонн на рік, підтримуючи українських фермерів, агрокомпанії та економіку України", – зазначає Брінк.

  • Напередодні Франція передала Україні ще одне судно для експорту зернових. 
  • Через новий український "зерновий коридор" від серпня до грудня цього року пройшли 200 суден, які експортували сім мільйонів тонн вантажів.
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