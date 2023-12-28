Німеччина заморозила понад 4 мільярди російських активів

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну під санкції потрапили 4 мільярди євро російських активів. Німеччина заморозила активи російського центробанку та окремих фізичних осіб.
Про це повідомив представник пресслужби Мінфіну ФРН Ноджинан Німінде-Дундаденгар, – передає «Укрінформ».
«У Німеччині у зв’язку з російською агресивною війною проти України станом на початок грудня санкціоновано активів на близько 4,1 млрд євро», – розповів представник Мінфіну.
Він зазначив, що це заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського центробанку.
Речник МЗС країни Крістіан Вагнер нагадав про рішення G7, коли її учасники погодилися «докладати зусиль і подбати про те, щоб росія заплатила за відбудову України в довгостроковій перспективі».
Він наголосив, що для цього вирішили заморозити державні активи рф відповідно до правових систем держав-учасниць. З відповідною метою також започаткували реєстр збитків, завданих під час агресії.
Вагнер також підкреслив, що будуть подальші пакети санкцій, що система буде розширюватися та напрацьовуватися, недоліки та можливості обходу санкцій будуть визначатися та перекриватися.
Скільки коштів РФ заморожено в країнах Заходу
- Євросоюз, країни “Групи семи” та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії у цінних паперах і готівці, понад дві третіх з них – у ЄС. Більшість активів, зосереджених у блоці, зберігає в Бельгії клірингова палата Euroclear. Тут цьогорічна сума прибутку склала близько 3 мільярдів євро.
- Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків ($8,81 млрд) фінансових активів, що належать росіянам.
- Цього місяця законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США.
- Адміністрація президента США Джо Байдена розпочала термінові переговори зі союзниками щодо використання 300 мільярдів доларів російського Центрального банку для військової допомоги України