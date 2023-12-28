Німеччина заморозила понад 4 мільярди російських активів

Під санкції потрапили ресурси окремих персон та гроші російського центробанку.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну під санкції потрапили 4 мільярди євро російських активів. Німеччина заморозила активи російського центробанку та окремих фізичних осіб.

Про це повідомив представник пресслужби Мінфіну ФРН Ноджинан Німінде-Дундаденгар, – передає «Укрінформ».

«У Німеччині у зв’язку з російською агресивною війною проти України станом на початок грудня санкціоновано активів на близько 4,1 млрд євро», – розповів представник Мінфіну.

Він зазначив, що це заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського центробанку.

Речник МЗС країни Крістіан Вагнер нагадав про рішення G7, коли її учасники погодилися «докладати зусиль і подбати про те, щоб росія заплатила за відбудову України в довгостроковій перспективі».

Він наголосив, що для цього вирішили заморозити державні активи рф відповідно до правових систем держав-учасниць. З відповідною метою також започаткували реєстр збитків, завданих під час агресії.

Вагнер також підкреслив, що будуть подальші пакети санкцій, що система буде розширюватися та напрацьовуватися, недоліки та можливості обходу санкцій будуть визначатися та перекриватися.

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