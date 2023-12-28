У Вірменії закрили справу проти експрезидента Кочаряна

Суд загальної юрисдикції Єревану виніс вирок у справі другого президента Вірменії Роберта Кочаряна та колишнього віцепрем'єра Армена Геворгяна, ухваливши припинити кримінальне переслідування щодо них.

Про це повідомили Новини Вірменії.

Підставою для ухвалення такого рішення стало закінчення терміну давності.

Роберт Кочарян і Армен Геворкян проходили як обвинувачені в одній кримінальній справі.

Експрезидента звинуватили у в отриманні 3 мільйонів доларів хабаря від підприємця Сільви Амбарцумян, а Геворкяна – у відмиванні грошей.