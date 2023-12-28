У Вірменії закрили справу проти експрезидента Кочаряна

Суд загальної юрисдикції Єревану виніс вирок у справі другого президента Вірменії Роберта Кочаряна та колишнього віцепрем'єра Армена Геворгяна, ухваливши припинити кримінальне переслідування щодо них.
Про це повідомили Новини Вірменії.
Підставою для ухвалення такого рішення стало закінчення терміну давності.
Роберт Кочарян і Армен Геворкян проходили як обвинувачені в одній кримінальній справі.
Експрезидента звинуватили у в отриманні 3 мільйонів доларів хабаря від підприємця Сільви Амбарцумян, а Геворкяна – у відмиванні грошей.
- Кочарян був президентом Вірменії в 1998-2008 роках. Його заарештували в Єревані в липні 2018 року.
- Колишнього президента звинуватили в скиненні конституційного ладу під час подій березня 2008 року. Тоді Кочарян готувався передати президентські повноваження переможцю на виборах Сержу Саргсяну. Незгодні з офіційними результатами виборів прихильники кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна, серед яких був і нинішній прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян, організували тоді в Єревані масові акції протесту.
- Протягом заворушень, що виникли під час розгону цих демонстрацій, загинули 10 людей, більш ніж 250 осіб отримали поранення.
- У червні 2020 року Кочаряна звільнили з-під варти після сплати близько 4 млн доларів застави.
- У квітні 2021 року Кочарян подав судовий позов проти Пашиняна, вимагаючи від нього спростувати “публічно виголошений наклеп”. На мітингу своїх прихильників у Єревані 1 березня 2021 року Пашинян стверджував, що обвинувачені в рамках кримінальної справи про скинення конституційного ладу намагаються затягнути судовий процес "з надією на повторну узурпацію влади".