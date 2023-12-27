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В 2024 році Румунія частково доєднається до Шенгенської зони, - ЗМІ

Рада ЄС погодилась на приєднання Румунії до "повітряного та морського шенгенів” з 31 березня 2024 року. 

В 2024 році Румунія частково доєднається до Шенгенської зони, - ЗМІ
Фото: zem.ru

Країни Європейського Союзу дозволили Румунії частково приєднатись до Шенгенської зони у випадках повітряного та морського сполучення. Це рішення мають офіційно схвалити у 2024 році.

Про це повідомляє видання Adevărul з посиланням на джерела в румунському уряді.

Зазначається, що Рада ЄС погодилась на приєднання Румунії до "повітряного та морського шенгенів” з 31 березня 2024 року. 

Ймовірно, повне приєднання до Шенгенської зони відбудеться у 2025 році.

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Румунські євродепутати вважають, що міграційний пакт задовольняє вимоги Австрії. Раніше ця країна блокувала вступ Румунії та Болгарії до "шенгену" через ризик зростання міграції.

"Нехаммеру (канцлеру Австрії. - ред.) більше немає за що зачепитися, щоб дискримінувати румунів і принижувати їх у чергах на митниці", – заявив депутат Європарламенту з Румунії Влад Георге.

Оскільки двоетапний вступ Румунії в Шенгенську зону передбачає, що вона рухатиметься в цьому напрямку окремо від Болгарії, наразі невідомо, чи означає це приєднання Софії до Шенгенської зони.

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