Німеччина оновила рекорд по експорту зброї на тлі війни в Україні

У зв'язку з російсько-українською війною уряд Німеччини встановив новий рекорд з експорту зброї. Третина всього експорту ФРН направлена в Україну, – пише Tagesschau.

Видання зазначає, що до середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 мільярда євро, встановивши новий рекорд.

Порівняно з попереднім роком зростання експорту озброєнь склало 40 відсотків. Понад третина затвердженого експорту в 4,15 мільярда євро йде в Україну.

Ідеться про період з 1 січня по 12 грудня 2023 року, протягом якого Німеччина схвалила експорт військових озброєнь на суму 6,15 мільярда євро та іншого військового обладнання на суму 5,57 мільярда євро.

Найбільшими імпортерами німецької зброї після України стали: Норвегія (1,2 млрд євро), Угорщина (1,03 млрд євро), Велика Британія (654,9 млн євро), США (545,4 млн євро) Польща (327,9 млн євро).