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Німеччина оновила рекорд по експорту зброї на тлі війни в Україні

Третина німецького експорту зброї направлена в Україну.

Німеччина оновила рекорд по експорту зброї на тлі війни в Україні
Фото: Регіональне управління сил територіальної оборони “Захід”

У зв'язку з російсько-українською війною уряд Німеччини встановив новий рекорд з експорту зброї. Третина всього експорту ФРН направлена в Україну, – пише Tagesschau.

Видання зазначає, що до середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 мільярда євро, встановивши новий рекорд.

Порівняно з попереднім роком зростання експорту озброєнь склало 40 відсотків. Понад третина затвердженого експорту в 4,15 мільярда євро йде в Україну.

Ідеться про період з 1 січня по 12 грудня 2023 року, протягом якого Німеччина схвалила експорт військових озброєнь на суму 6,15 мільярда євро та іншого військового обладнання на суму 5,57 мільярда євро.

Найбільшими імпортерами німецької зброї після України стали: Норвегія (1,2 млрд євро), Угорщина (1,03 млрд євро), Велика Британія (654,9 млн євро), США (545,4 млн євро) Польща (327,9 млн євро).

  • Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від уряду України на поставку 25 танків Leopard 1А5 у наступному році. Фінансування надає федеральний уряд Німеччини.
  • Раніше глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.
  • У грудні стало відомо, що німецький концерн планує запустити свій перший завод в Україні у 2024 році. Поки компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
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