Компанія Rheinmetall отримала замовлення від України на поставку 25 танків Leopard 1 у наступному році

Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від уряду України на поставку 25 танків Leopard 1А5 у наступному році.

Фінансування надає федеральний уряд Німеччини.

Також Rheinmetall передасть Збройним Силам України п’ять евакуаційних машин BPz 2 і два танки автошколи.

Вартість замовлення становить понад двозначне число мільйонів євро, а також включає навчання, логістику, запасні частини, ремонт та інші допоміжні послуги.

Також концерн повідомив, що має контракт на поставку в Україну 80 бронетранспортерів Marder. Більшість з них вже використовуються і зарекомендували себе у використанні.

Ще 20 бронетранспортерів Marder можуть бути поставлені, щойно буде отримано замовлення.

Rheinmetall також поставить 14 Leopard 2A4 для Збройних сил України у 2024 році від імені урядів Нідерландів і Данії.

Є також багато інших допоміжних послуг, наприклад, у сферах боєприпасів, дронів або медичного обладнання.

Нагадаємо, у своєму останньому пакеті допомоги Німеччина передає Україні десять танків Leopard 1 та іншу військову техніку. Також Україна отримає гусеничні всюдиходи і один танк розмінування.

Раніше глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.