Сунак звільнив голову МВС за скандальні заяви та призначив на її місце Клеверлі. МЗС очолив експрем'єр Кемерон
Сунак звільнив голову МВС за скандальні заяви та призначив на її місце Клеверлі. МЗС очолив експрем'єр Кемерон
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Компанія Rheinmetall отримала замовлення від України на поставку 25 танків Leopard 1 у наступному році

Також компанія поставить 5 евакуаційних машин BPz 2.

Компанія Rheinmetall отримала замовлення від України на поставку 25 танків Leopard 1 у наступному році
Ілюстративне фото: Leopard 1
Фото: Wikipedia

Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від уряду України на поставку 25 танків Leopard 1А5 у наступному році. 

Фінансування надає федеральний уряд Німеччини. 

Також Rheinmetall передасть Збройним Силам України п’ять евакуаційних машин BPz 2 і два танки автошколи. 

Вартість замовлення становить понад двозначне число мільйонів євро, а також включає навчання, логістику, запасні частини, ремонт та інші допоміжні послуги.

Також концерн повідомив, що має контракт на поставку в Україну 80 бронетранспортерів Marder. Більшість з них вже використовуються і зарекомендували себе у використанні.

Ще 20 бронетранспортерів Marder можуть бути поставлені, щойно буде отримано замовлення. 

Rheinmetall також поставить 14 Leopard 2A4 для Збройних сил України у 2024 році від імені урядів Нідерландів і Данії. 

Є також багато інших допоміжних послуг, наприклад, у сферах боєприпасів, дронів або медичного обладнання.

Нагадаємо, у своєму останньому пакеті допомоги Німеччина передає Україні десять танків Leopard 1 та іншу військову техніку. Також Україна отримає гусеничні всюдиходи і один танк розмінування.

Раніше глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies