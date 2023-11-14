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СБУ заявила про викриття нових схем для ухилянтів, серед затриманих – посадовець ВЛК

Вартість таких «послуг» становила до 10 тис. американських доларів.

СБУ заявила про викриття нових схем для ухилянтів, серед затриманих – посадовець ВЛК
Фото: СБУ

Служба безпеки заявила, що заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. 

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них – посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників. 

За гроші вони пропонували ухилянтам різні «варіанти» уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами. 

Вартість таких «послуг» становила до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу перетину кордону. 

У Хмельницькому: викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він «дописував» призовникам важкі захворювання як підставу для «списання» з військової служби. 

На Одещині: нейтралізовано міжнародну злочинну групу, яка займалась нелегальними «перевезеннями» до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім «переводили» їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку. 

До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько «Бастіон» та двоє його спільників-іноземців. 

Для пошуку «клієнтів» зловмисники створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої «послуги» просили переказувати у криптовалюті. 

У Києві: затримано фігуранта, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я. 

Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. 

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його під час одержання грошей від клієнта. 

На Львівщині: затримано 51-річного мешканця Самбірського району, який, заручившись підтримкою місцевого криміналітету, переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені «лісові маршрути».

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали на угорському кордоні підозрюваних у переправленні ухилянтів з України. Ціна за переправлення ухилянта до Угорщини складала $3800.

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