У США Єрмак обговорив військову підтримку України із радниками лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції

Сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії, тому країна потребує збереження міжнародної підтримки.

У межах робочого візиту до США керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, секретарем Ради національної безпеки, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером і радником президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Єрмак висловив велику подяку керівництву США, Великої Британії, Німеччини та Франції за незмінну підтримку нашої держави у відбитті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації та за активну позицію щодо відновлення справедливого й тривалого миру в Україні та безпеки у Європі.

Такоє глава Офіс президента подякував співрозмовникам за участь у засіданнях радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті, в Джидді й Копенгагені.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою. Як зазначив керівник Офісу президента, українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії, тож наша країна потребує збереження міжнародної підтримки.

Крім того, на зустрічі йшлося про захист «зернового коридору» в Чорному морі. Попри численні повітряні атаки РФ на українську портову інфраструктуру коридор і далі працює завдяки взаємодії з партнерами України, передусім із Чорноморського регіону.

“Цим маршрутом пройшли вже десятки суден, що сприяло зменшенню загроз для продовольчої безпеки у світі. Проте для захисту та забезпечення роботи «зернового коридору» ми потребуємо додаткових комплексів ППО”, – акцентував Єрмак.

Співрозмовники також продовжили діалог щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 у Вільнюсі. Було зазначено, що робота, яка здійснюється в цьому контексті, сприятиме переходу сил оборони України на стандарти НАТО та західне озброєння.

Радники лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції запевнили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно заради досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, під час виступу в Інституті Хадсона у Вашингтоні глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що посилення ППО дало би змогу відкрити один із аеропортів України. Він наголосив, що країна має план із нарощування власного виробництва, але зброя потрібна вже зараз.

Напередодні Єрмак провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили потреби України в ППО, санкції проти Росії та гарантії безпеки. Українська сторона відзначила запит Білого дому до Конгресу про фінансування видатків на допомогу нашій державі.