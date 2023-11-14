СБУ затримала колаборантку, яка допомагала окупантам проводити вибори на Запоріжжі

Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка причетна до незаконних виборів РФ на тимчасово захопленій території на півдні України у вересні цього року.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, колаборантка обходила приватні оселі місцевих жителів та закликала їх "проголосувати" за кремлівського "кандидата" до окупаційних "законодавчих зборів Запорізької області РФ". Щоб зібрати "потрібну" кількість "голосів", її супроводжували озброєні загарбники, які погрожували людям автоматами у разі відмови брати участь у фейковому плебісциті.

За співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала 5 тис. американських доларів як "одноразову" грошову винагороду. Також вона отримала "привілей" щодо вільного пересування на тимчасово захопленій частині регіону. Співробітники СБУ задокументували злочини колаборантки та затримали її, коли вона приїхала на Вінниччину, щоб приховати у родичів одержані від агресора гроші.

Фото: СБУ

За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка Чернігівського району Запорізької області, яка після його захоплення підтримала російських загарбників. За це окупанти запропонували їй стати "секретарем" місцевого "виборчкому РФ". Для "перекваліфікації" колаборантку відправили до Росії на відповідні курси під назвою "організація діяльності виборчої комісії".

Там вона отримала "сертифікат російського центру навчання виборчим технологіям" при центрвиборчкомі країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території). Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи з викриття і затримання колаборантки проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки повідомила про підозру 57 колаборантам на Херсонщині, які катували українців. Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території.