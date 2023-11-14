Міністр оборони Німеччини: оборона України буде посилена, а українську інфраструктуру захистять

Зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу була присвячена безперервній підтримці України – у навчанні, зброї та боєприпасах, сказав очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус.

Він підтвердив, що оборона України буде посилена, а українську інфраструктуру захистять під час другої зими повномасштабного вторгнення. Відповідні слова навели в X німецького міноборони.

Водночас Пісторіус висловив сумнів, що ЄС вдасться дотриматися обіцянки і поставити Україні мільйон боєприпасів до березня 2024, пише Deutsche Welle.

"Мільйон не буде досягнутий, ми повинні виходити з цього", – сказав він.

За словами топдипломата ЄС Жозепа Борреля, поки що країни-члени ЄС поставили понад 300 000 боєприпасів зі своїх запасів. Подальші постачання залежать від збільшення оборонного виробництва.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Бретон вважає, що ЄС вдасться виконати план і поставити до весни мільйон боєприпасів завдяки збільшенню потужностей на 20-30%. Тепер справа за країнами-членами, які мають укласти контракти.

Нагадаємо, на початку 2023 ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку з наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей. Однак станом на жовтень було виконано лише близько 30% плану.