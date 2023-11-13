Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
ГоловнаСвіт

Мінфін США перевіряє судновласників через можливе порушення санкцій проти РФ, - ЗМІ

В свою чергу, Мінфін США не коментує ці дії.

Мінфін США перевіряє судновласників через можливе порушення санкцій проти РФ, - ЗМІ
ілюстративне фото

Міністерство фінансів США надіслало 30 компаніям з управління судами повідомлення про те, що 100 суден підозрюються у порушенні санкцій проти нафти РФ.

Про це повідомляє Reuters. 

Джерело видання зазначає, що це найбільший такий крок з боку США після того, як Вашингтон і його союзники запровадили ліміт цін на російську нафту. 

Також джерело повідомило, що деякі з суден, які під підозрою, брали участь у вивантаженні російської нафти з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Однією з компаній, яка отримала запит на інформацію, була турецька Beks Shipping.

“Хоча ми не підтверджуємо і не коментуємо розслідування чи примусові дії, Міністерство фінансів зобов’язується забезпечити дотримання ліміту цін і скоротити ресурси Росії для її війни проти України”, – сказав речник казначейства США.

Нагадаємо, у жовтні США ввели санкції проти двох компаній та суден, які перевозили російську сиру нафту за ціною, яка перевищує дозволену. Також Коаліція за обмеження цін оприлюднила рекомендації для морської нафтової промисловості та суміжних галузей. Вони призначені для державного і приватного секторів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies