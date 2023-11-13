Мінфін США перевіряє судновласників через можливе порушення санкцій проти РФ, - ЗМІ

В свою чергу, Мінфін США не коментує ці дії.

Міністерство фінансів США надіслало 30 компаніям з управління судами повідомлення про те, що 100 суден підозрюються у порушенні санкцій проти нафти РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело видання зазначає, що це найбільший такий крок з боку США після того, як Вашингтон і його союзники запровадили ліміт цін на російську нафту.

Також джерело повідомило, що деякі з суден, які під підозрою, брали участь у вивантаженні російської нафти з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці.

Однією з компаній, яка отримала запит на інформацію, була турецька Beks Shipping.

“Хоча ми не підтверджуємо і не коментуємо розслідування чи примусові дії, Міністерство фінансів зобов’язується забезпечити дотримання ліміту цін і скоротити ресурси Росії для її війни проти України”, – сказав речник казначейства США.

Нагадаємо, у жовтні США ввели санкції проти двох компаній та суден, які перевозили російську сиру нафту за ціною, яка перевищує дозволену. Також Коаліція за обмеження цін оприлюднила рекомендації для морської нафтової промисловості та суміжних галузей. Вони призначені для державного і приватного секторів.