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Боррель: Новий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть представити уже цього тижня

У перелік потраплять нові імена з РФ, а також діаманти і посилення стелі цін на нафту.

Боррель: Новий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть представити уже цього тижня
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

12-ий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть погодити і представити уже цього тижня.

Про це заявив у Брюсселі високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Європейська правда".

Після засідання Ради ЄС із закордонних справ Боррель повідомив, що під нові обмеження потрапить, зокрема, більше осіб, пов'язаних із РФ.

Також буде "більше заборон, зокрема щодо діамантів, дії для посилення стелі цін на нафту для зменшення прибутків Росії від її продажу – не нам, а іншим, боротьба з обходом санкцій", додав глава євродипломатії.

"Ми фіналізуємо останні деталі цього пакета. Він буде складений рішенням Ради (ЄС – Ред.), яка схвалить відповідні рішення, й регламентом Ради, який міститиме вказівки для держав-членів, як ці рішення втілювати", – сказав Боррель процедуру.

Він додав, що регламент Ради може бути схвалений у середу за спільною пропозицією, яку Боррель і Європейська комісія подадуть до Ради.

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Нагадаємо, нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським заявила, що Євросоюз має найближчим часом схвалити 12-ий пакет санкцій проти Росії.

Нині редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк повідомив, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ точилися дискусії довкола санкцій, а також виділення 500 млн євро військової допомоги Києву.

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