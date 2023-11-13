США викупили у Йорданії 60 установок Gepard для України, — De Telegraaf

Ймовірно, що Україна використовуватиме зенітні установки для захисту від безпілотників.

США викупили у Йорданії самохідні зенітні установоки Gepard, які в майбутньому будуть передані Україні для захисту від ворожих безпілотників, — пише De Telegraaf з посиланням на власні джерела.

"США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну. У 2016 році Gepard були продані Амману Нідерландами за "смішною ціною", — пише видання.

Відомо, що американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро.

Видання зазначає, що зенітні установки Gepard можуть збивати літаки і вертольоти, однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, що партнери нададуть Україні ще більше зенітних танків Gepard для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури.