Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Внаслідок негоди у Києві підтоплені кілька районів міста
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
У Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході
ГоловнаСвіт

США викупили у Йорданії 60 установок Gepard для України, — De Telegraaf

Ймовірно, що Україна використовуватиме зенітні установки для захисту від безпілотників.

США викупили у Йорданії 60 установок Gepard для України, — De Telegraaf
Фото: Мілітарний

США викупили у Йорданії самохідні зенітні установоки Gepard, які в майбутньому будуть передані Україні для захисту від ворожих безпілотників, — пише De Telegraaf з посиланням на власні джерела.

"США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для відправки в Україну. У 2016 році Gepard були продані Амману Нідерландами за "смішною ціною", — пише видання.

Відомо, що американський уряд заплатив за транспортні засоби 110 млн євро. 

Видання зазначає, що зенітні установки Gepard можуть збивати літаки і вертольоти, однак Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський заявив, що партнери нададуть Україні ще більше зенітних танків Gepard для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies