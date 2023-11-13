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​Люксембург висловився за старт переговорів про членство України в ЄС

Однак про конкретну дату не йдеться.

​Люксембург висловився за старт переговорів про членство України в ЄС
Жан Ассельборн
Фото: EPA/UPG

Люксембург підтримує початок переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ країни Жан Ассельборн, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає "Європейська правда".

"Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб ця перспектива не була закрита, а була відкрита. З усіма проблемами", – сказав міністр.

Він додав, що про конкретну дату членства говорити не варто.

"Було б помилкою говорити, що Україна буде членом Європейського Союзу через два, три, чотири або п'ять років", – зазначив Ассельборн і пояснив, що це може розчарувати багатьох людей. Натомість, за словами глави МЗС Люксембургу, "треба працювати".

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Нагадаємо, після того, як Єврокомісія рекомендувала лідерам ЄС почати процес переговорів про вступ України до блоку, Президент Володимир Зеленський майже щодня проводитиме перемовини зі своїми європейськими колегами. Про це повідомив заступник глави ОПУ Ігор Жовква.

Тим часом державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер анонсував проведення консультацій з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

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