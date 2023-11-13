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Кулеба на засіданні голів МЗС ЄС закликав пришвидшити доставку військової підтримки

Він перерахував пріоритетні потреби в озброєнні. 

Кулеба на засіданні голів МЗС ЄС закликав пришвидшити доставку військової підтримки
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. Він закликав збільшити військову допомогу та ухвалити в грудні рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС.

Кулеба закликав прискорити роботу над 12 пакетом санкцій проти Росії та посилити взаємодію з країнами Азії, Африки та Південної Америки завдяки Формулі миру та гуманітарній програмі Grain From Ukraine, йдеться на сайті українського міністерства. Міністр у виступі перед колегами наголосив, що успіх України та всієї Європи зараз залежить від українських піхотинців, і їх потрібно забезпечити засобами для роботи.

Він зупинився на пріоритетних військових потребах України і наголосив на важливості збільшення військової підтримки та пришвидшення її доставки. Зокрема йдеться про бойову авіацію, артилерійські системи, РСЗВ, броньовані машини, танки, боєприпаси, засоби РЕБ, радари, дрони, далекобійні ракети та інші позиції.

Фото: МЗС

Глава МЗС окремо наголосив на важливості подальшого посилення протиповітряної та протиракетної оборони ближнього, середнього та дального радіусу дії та надання відповідних боєприпасів.

“Ми вдячні за всю надану підтримку. Ми розраховуємо на отримання восьмого траншу в рамках фонду миру та створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні. Важливо також прискорити імплементацію спільного плану ЄС з надання 1 мільйона артилерійських боєприпасів”, – зазначив міністр.

Глава МЗС України нагадав свій заклик до створення спільного простору оборонних індустрій держав ЄС і країн-кандидатів на вступ: “Згодом ця співпраця має стати одним зі стовпів Спільної політики безпеки та оборони ЄС”.

На тлі загострення на Близькому Сході Дмитро Кулеба запропонував колегам суттєво посилити співпрацю з країнами Африки, арабського світу, Азії та Південної Америки. 

Нагадаємо, за даними Bloomberg, ЄС сумнівається, що зможе виконати обіцянку поставити українцям мільйон боєприпасів до березня 2024. Постачання Україні боєприпасів стає ще актуальнішим у зв'язку з тим, що Росія змогла наростити своє виробництво. 

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