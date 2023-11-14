Deutsche Welle: голови МЗС Євросоюзу не змогли досягти згоди в питанні заклику до припинення вогню в Газі

Лише чотири країни виступили за повне припинення вогню, однак не виключено, що після заяв Франції їх стане більше.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на вчорашній зустрічі досягли консенсусу щодо декількох критичних питань у війні Ізраїлю та ХАМАС у Газі, але деякі теми, як повне припинення вогню, залишилися суперечливими. Про це йдеться у матеріалі Deutsche Welle.

У опублікованому спільному комюніке члени ЄС закликали до негайної паузи у воєнний діях, до створення гуманітарних коридорів та звільнення усіх заручників. Вони також підкреслили право Ізраїлю захищати себе відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що заклик до призупинення бойових дій був спрямований на те, щоб забезпечити надходження в Газу критично необхідної допомоги.

"Менше 10% від необхідного доставляється", – сказав Боррель про гуманітарну допомогу Газі.

У недільній заяві також засудили ХАМАС за "використання лікарень і цивільних осіб як живих щитів". Ізраїль звинувачує бойовиків у тому, що вона використовує цивільну інфраструктуру для прикриття. Кілька міністрів ЄС, у тому числі Ян Ліпавскі Чеської Республіки, повторили ці коментарі в Брюсселі.

Однак не всі країни ЄС закликають до повного припинення вогню. Поки відповідні заяви зробили Франція, Іспанія, Бельгія та Ірландія.

Інші європейські країни, такі як Німеччина, яка тісно підтримує Ізраїль після терактів ХАМАС 7 жовтня, відмовилися схвалити припинення вогню, стверджуючи, що це може піти на користь ХАМАС і підірвати право Ізраїлю на самооборону.

У понеділок міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала журналістам, що вона цілком розуміє імпульс закликати до цього припинення вогню в той час як цивільні люди, зокрема діти і жінки, страждають і гинуть. Але вона не розуміє, яким чином цей заклик може бути корисним.

"Як вимога про припинення вогню зараз, у цій жахливій ситуації, може гарантувати безпеку Ізраїлю?" – запитала вона, також запитуючи, що буде із заручниками, яких захопив ХАМАС.

Офіційна позиція ЄС за останні тижні не сильно змінилася, заявив у понеділок Х’ю Ловатт з Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR). Однак зміна тону президента Франції Макрона, який у п'ятницю закликав до припинення вогню, може виявитися вирішальною, стверджував він.

"Я підозрюю, що позиціонування Франції, ймовірно, змусить деякі інші країни-члени рухатися до припинення вогню. Але це ніколи не переконає німців. Це не переконає угорців чи австрійців", – сказав він.

Нагадаємо, США наполягали, що не підтримують припинення вогню в секторі Гази, натомість виступають за "гуманітарні паузи". У Вашингтоні вважають, що припинення вогню може допомогти ХАМАС перегрупуватися.