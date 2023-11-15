Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
ГоловнаСвіт

Ізраїль заявив про початок операції проти ХАМАС на території найбільшої лікарні Гази

ЦАХАЛ стверджує, що дав коридор для евакуації хворих. 

Ізраїль заявив про початок операції проти ХАМАС на території найбільшої лікарні Гази
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська армія заявила про початок операції проти терористів ХАМАС в найбільшому госпіталі Гази аль-Шифа. Військові сказали, що проведуть "точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у визначеній території", пише The Guardian.

Військові Ізраїлю повідомили, що перед початком операції намагалися евакуювати хворих та безхатченків та відкрили спеціальний прохід. Керівництву лікарні завчасно повідомили про в'їзд ЦАХАЛу на територію комплексу.

Армія доставила до медзакладу їжу для малюків, медичну допомогу та інкубатори. Серед військових є медики та арабомовні.

"ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати наших заручників. Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з цивільним населенням у Газі. Сили ЦАХАЛу включають медичні команди та людей, які розмовляють арабською мовою, які пройшли спеціальну підготовку, щоб підготуватися до цієї складної та делікатної ситуації, щоб не завдати шкоди цивільним особам, яких ХАМАС використовує як живий щит", – йдеться у заяві ізраїльської армії.

ХАМАС від нападу 7 жовтня щодня випускає по Ізраїлю ракети. Згідно з наведеною ЦАХАЛ мапою, вчора били зокрема по Тель-Авіву.

Нагадаємо, вчора ЦАХАЛ опублікував фото, що, як стверджується, свідчать про використання терористами території ще однієї лікарні в Газі. Бойовики, згідно з повідомленнями, тримали там заручників та влаштували склад вибухівки. 

Армія Ізраїлю наголошує, що терористи використовують цивільні об'єкти та людей для прикриття.

В ООН звинувачували в воєнних злочинах і ХАМАС, що напав 7 жовтня, і Ізраїль, який почав операцію у відповідь і завдає ударів по об'єктах терористів, розташованих серед цивільних. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies