Ізраїль заявив про початок операції проти ХАМАС на території найбільшої лікарні Гази

Ізраїльська армія заявила про початок операції проти терористів ХАМАС в найбільшому госпіталі Гази аль-Шифа. Військові сказали, що проведуть "точну та цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у визначеній території", пише The Guardian.

Військові Ізраїлю повідомили, що перед початком операції намагалися евакуювати хворих та безхатченків та відкрили спеціальний прохід. Керівництву лікарні завчасно повідомили про в'їзд ЦАХАЛу на територію комплексу.

Армія доставила до медзакладу їжу для малюків, медичну допомогу та інкубатори. Серед військових є медики та арабомовні.

"ЦАХАЛ проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти ХАМАС і врятувати наших заручників. Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з цивільним населенням у Газі. Сили ЦАХАЛу включають медичні команди та людей, які розмовляють арабською мовою, які пройшли спеціальну підготовку, щоб підготуватися до цієї складної та делікатної ситуації, щоб не завдати шкоди цивільним особам, яких ХАМАС використовує як живий щит", – йдеться у заяві ізраїльської армії.

The IDF’s precise and targeted operation against Hamas in the Shifa Hospital is still ongoing.



We can now confirm that incubators, baby food and medical supplies, provided by the IDF, have successfully reached the hospital.



Our medical team and Arabic speaking soldiers are on… pic.twitter.com/9iMx41OaHV — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

ХАМАС від нападу 7 жовтня щодня випускає по Ізраїлю ракети. Згідно з наведеною ЦАХАЛ мапою, вчора били зокрема по Тель-Авіву.

🚨For 39 days now, Hamas has been launching thousands of rockets at Israeli civilians—today was no different🚨 pic.twitter.com/QiN7ofhf2s — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

Нагадаємо, вчора ЦАХАЛ опублікував фото, що, як стверджується, свідчать про використання терористами території ще однієї лікарні в Газі. Бойовики, згідно з повідомленнями, тримали там заручників та влаштували склад вибухівки.

Армія Ізраїлю наголошує, що терористи використовують цивільні об'єкти та людей для прикриття.

В ООН звинувачували в воєнних злочинах і ХАМАС, що напав 7 жовтня, і Ізраїль, який почав операцію у відповідь і завдає ударів по об'єктах терористів, розташованих серед цивільних.