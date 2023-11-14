WP: завод у Греції продавав Пентагону російську нафту в обхід санкцій

Для цього нафту постачали іншим маршрутом, що дозволяло приховати її російське походження.

Після того, як західні країни оголосили про заборону закупівель російської нафти у відповідь на вторгнення РФ в Україну, грецька компанія Motor Oil Hellas в обхід санкцій продавала Пентагону нафтопродукти російського походження.

Про це пише The Washington Post.

Грецький нафтопереробний завод, який обслуговував армію США, швидко адаптувався після введення санкцій проти російської нафти минулого року. За кілька місяців компанія повідомила інвесторам, що припинила приймати заборонену нафту та знайшла замість неї інші джерела.

Однак нафтопродукти з РФ надалі постачалися на цей завод Motor Oil Hellas в Егейському морі. Для цього був просто обраний новий маршрут, який дозволив приховати російське походження нафтопродуктів. При цьому, право власності на продукцію кілька разів змінювалося по дорозі до Греції.

До схеми був долучений судноплавний термінал Dortyol в Туреччині. Кількість мазуту, яка надходила з цього терміналу до заводу Motor Oil Hellas, а також промислова практика змішування продуктів різного походження під час зберігання забезпечила наявність великої кількості російської продукції в суміші.

За даними торгів, принаймні в п’яти випадках поставок цього року з Росії до турецького терміналу мазут спочатку належав російському нафтовому гіганту «Роснефть». Після того, як його завантажили на танкер у Чорному морі, вантаж був придбаний фірмою з Об’єднаних Арабських Еміратів. Пізніше право власності на мазут було передано компаніям, підконтрольним турецькій державній нафтовій компанії, після чого він постачався в турецький Dortyol.

Компанія Motor Oil Hellas протягом багатьох років є ключовим постачальником для Пентагону. За даними державних закупівель США, з 2019 року Агентство оборонного матеріально-технічного забезпечення виплатило компанії понад 1,1 млрд доларів.

У Міноборони США з цього приводу заявили, що їм було «невідомо» про те, що паливо з Росії постачалося грецькій компанії. Відомство підкреслило, що його підрядники, включаючи Motor Oil Hellas, «несуть відповідальність за забезпечення відповідності чинним законам і нормам, що стосуються бізнесу з Росією та російськими компаніями».

Тим часом у Мінфіні США, який відповідає за введення обмежень, не відповіли на конкретні запитання WP. Однак там підкреслили, що США «зосереджені на координації» із союзниками та партнерами, щоби зменшити доходи РФ від продажу її нафти.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року США ввели санкції проти двох компаній та суден, які перевозили російську сиру нафту за ціною, яка перевищує дозволену. Також Коаліція за обмеження цін оприлюднила рекомендації для морської нафтової промисловості та суміжних галузей. Вони призначені для державного і приватного секторів.